TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Deloitte Canada a publié aujourd'hui son rapport annuel sur la responsabilité d'entreprise intitulé Créer un meilleur avenir : vers un monde plus durable, plus équitable et plus prospère, qui mesure l'incidence et les progrès du Cabinet en matière de durabilité au cours de l'exercice 2023. En tant qu'organisation guidée par sa raison d'être, Deloitte s'efforce d'avoir une influence marquante en aidant et en inspirant les autres à prospérer : nos gens, nos collectivités et notre pays.

Créer un meilleur avenir : vers un monde plus durable, plus équitable et plus prospère (Groupe CNW/Deloitte & Touche)

« Nous avons l'occasion et l'obligation d'être un catalyseur de changement positif, a souligné Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada et Chili. Dans l'ensemble de nos services et de nos secteurs d'activité, ce qui unit nos gens, c'est notre engagement envers le service. Servir les autres fait partie de notre ADN. Depuis la fondation de Deloitte il y a près de 180 ans, nous collaborons avec des organisations pour leur donner les moyens d'atteindre leurs aspirations et de bâtir une société meilleure pour tous. Nous pouvons tirer parti de notre réseau, de nos relations, de notre expertise, de notre savoir-faire et des aspirations collectives de nos gens pour relever les défis les plus pressants de notre époque. »

Le présent rapport mesure l'influence du Cabinet et ses progrès en matière de durabilité au cours de l'exercice 2023 en fonction de quatre piliers :

Pilier commercial - s'adapter et innover pour combler les besoins des clients.

Pilier environnemental - surveiller et atténuer l'impact du Cabinet sur l'environnement.

Pilier social - aider ses gens et ses collectivités à être au mieux.

Pilier de la gouvernance - assurer une surveillance efficace et adopter des pratiques d'affaires responsables.

Le rapport soutient que Deloitte va de l'avant avec son engagement en tant que partenaire et collaborateur axé sur les services, en continuant de se concentrer sur le progrès pour tous ceux qu'il sert au moyen d'investissements durables.

Par exemple, en 2023, Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, une division de Deloitte Canada, s'est engagé à verser 150 millions de dollars pour soutenir les entreprises technologiques émergentes, notamment dans les secteurs des technologies financières, des technologies de la santé, des technologies du travail, des technologies propres, des données et de l'intelligence artificielle, et de la cybersécurité. Deloitte Ventures effectue des investissements minoritaires dans des entreprises aux technologies perturbatrices et aux fondateurs visionnaires, reconnaissant que l'utilisation la plus efficace des capitaux consiste à concentrer et à diriger l'énergie vers un avenir prospère et équitable pour la société. Le groupe recherche également des occasions d'investir dans des entreprises qui font progresser des questions d'actualité comme la durabilité, la diversité, l'équité et l'inclusion. Au-delà de l'injection de capitaux, il tire parti de l'étendue des connaissances et de l'expérience de Deloitte pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes stratégiques, financiers et opérationnels.

« Ce qui nous distingue, c'est que nous sommes plus qu'un simple investisseur », a expliqué Talia Abramowitz, associée directrice de Deloitte Ventures, groupe de capital de risque, et associée des Conseils financiers. « Nous pouvons réellement stimuler la croissance des entreprises dans lesquelles nous investissons. »

Le rapport montre que Deloitte favorise les choix climatiques durables et responsables, tant au sein de son organisation qu'à l'extérieur de celle-ci, en accélérant ses propres efforts de décarbonation et en conseillant ses clients dans leur parcours en matière de durabilité.

Par exemple, en travaillant avec l'entreprise Les Aliments Maple Leaf pour l'aider à atteindre son objectif de devenir la première grande entreprise mondiale d'alimentation carboneutre, Deloitte a mis en œuvre sa solution GreenLight afin d'effectuer une transformation de bout en bout du programme de gestion des émissions de carbone. Le programme a aidé Les Aliments Maple Leaf à établir des objectifs de carboneutralité, à définir des initiatives de réduction des émissions de carbone, à créer une feuille de route, à analyser les données et à suivre les progrès en temps réel. Cet avantage concurrentiel a permis à l'entreprise de faire son entrée sur le marché américain et a contribué à sa stratégie de croissance et à sa réussite commerciale, tout en l'aidant à intégrer des pratiques responsables et à bâtir un avenir durable.

Le rapport précise également la façon dont Deloitte s'efforce d'avoir une influence sociale positive afin de contribuer à créer un monde plus durable et plus équitable. On y trouve des exemples du travail valorisant accompli par les employés de Deloitte et on y explique l'engagement du Cabinet à faire progresser les carrières et à perfectionner les compétences de ses employés, ainsi que son approche en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Parmi les faits saillants de 2023, mentionnons le lancement du programme de bourses d'études Élan, qui a permis d'offrir 35 bourses à des étudiants noirs, 14 bourses à des étudiants autochtones et 19 bourses à des étudiants handicapés. De plus, ces étudiants ont obtenu un stage de 4 mois au Cabinet.

Pou en savoir plus, lisez le rapport complet ici.

