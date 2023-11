WUHU, Chine, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le 8 novembre, Delixi Electric a accueilli la conférence sur le développement écologique vert à Wuhu, dans l'Anhui, et présenté son guide pratique sur la stratégie verte de développement durable. La conférence a réuni des représentants du gouvernement, des spécialistes de l'industrie, des journalistes influents et des partenaires de l'écosystème de tout le pays par le biais de plateformes en ligne et hors ligne, soulignant l'engagement de Delixi Electric à atteindre la carboneutralité. Parmi les participants marquants, mentionnons Xinhua Publishing House, le Shanghai Electric Apparatus Research Institute, Kantar China, Harvard Business Review China, la Emlyon Business School, le Eurasian Brand Management Center, le comité pour la carboneutralité de la China Energy Conservation Association (CECA) et le Shanghai Artificial Intelligence Research Institute (SAIRI). La conférence portait sur l'exploitation du développement durable vert pour un avenir carboneutre.

Promouvoir la carboneutralité

La stratégie de Delixi Electric s'articule autour des personnes, de la carboneutralité et de la promotion d'un écosystème vert. L'entreprise intègre de manière transparente des pratiques durables dans toutes ses activités, y compris la conception, la fabrication et les services écologiques. Delixi Electric s'engage à respecter les principes de « robotisation assistée par ordinateur et de transformation verte à faible émission de carbone » pour créer des usines carboneutres. Delixi Electric est le chef de file du secteur en matière de transformation verte à faible émission de carbone. Ses installations de Wuhu et de Puyang ont obtenu des certifications cinq étoiles en matière de carboneutralité (Type 1), ce qui démontre l'engagement ferme de l'entreprise envers les pratiques durables.

En publiant le guide, Delixi Electric vise à encourager les principes et la mise en œuvre du développement durable vert dans l'écosystème de l'industrie. Cette démarche vise à favoriser le développement durable à l'échelle de l'écosystème, de l'industrie, de la société et du pays.

Collaboration stratégique pour un avenir vert

La table ronde portait sur le thème « Développement durable vert : faciliter le double objectif en matière d'émission de carbone de la Chine » et a servi de dialogue de haut niveau sur les stratégies écologiques et les pratiques vertes.

« Delixi Electric est déterminée à comprendre les besoins du marché et à stimuler l'innovation. En fournissant un soutien continu aux partenaires de l'industrie en matière de technologie, de produits, de services et de chaîne d'approvisionnement, Delixi Electric souhaite favoriser un écosystème résilient, créer un avenir carboneutre et assurer un développement durable et un succès mutuel », a déclaré M. Lou Feng, chef de la direction de Delixi Electric.

Delixi Electric a annoncé des objectifs ambitieux, notamment l'atteinte de la carboneutralité opérationnelle d'ici 2025, la préparation à la carboneutralité d'ici 2030, la carboneutralité de la chaîne de valeur d'ici 2040 et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

À l'avenir, Delixi Electric maintiendra fermement sa stratégie de développement durable vert axée sur « les gens d'abord, la carboneutralité et la construction d'une communauté écologique verte. » Ce faisant, la société vise à contribuer de manière importante au « double objectif en matière d'émission de carbone » de la Chine.

