Le dévoilement officiel vient enrichir la collection d'art public du secteur riverain de Toronto avec un nouveau repère culturel emblématique

TORONTO, le 2 juin 2026 /CNW/ - Waterfront Toronto et la ville de Toronto ont dévoilé aujourd'hui Unfinished Arch, une nouvelle installation d'art public emblématique et saisissante à Sherbourne Common, présentée par l'artiste de renom Rafael Lozano-Hemmer. L'installation est un ajout important à la collection d'art public du secteur riverain, renforçant le secteur riverain est de Toronto en tant que destination culturelle.

Translation NeedDe gauche à droite, Rafael Lozano-Hemmer, artiste, Ausma Malik, maire adjointe, conseillère du quartier 10 (Spadina–Fort York), Christopher Glaisek, directeur de la planification et de la conception, Waterfront Toronto, et George Zegarac, président et chef de la direction, Waterfront Toronto lors du dévoilement de l’œuvre Unfinished Arch à Sherbourne Common.ed (Groupe CNW/Waterfront Toronto) L’artiste Rafael Lozano-Hemmer active Unfinished Arch la nuit, à Sherbourne Common. (Groupe CNW/Waterfront Toronto)

D'une hauteur de neuf mètres, Unfinished Arch se déploie en porte-à-faux de façon spectaculaire sur une distance de 14 m à partir d'un seul point d'ancrage au sol. Les visiteurs sont invités à compléter l'arche en touchant son bord tronqué et flottant, déclenchant un éclairage qui lui donne vie.

Fabriquée par Eventscape, un chef de file de l'art personnalisé et de la conception architecturale, l'œuvre cache une complexité extraordinaire sous terre. La structure en acier inoxydable de 25 000 lb est ancrée à près de 15 m au bord de l'eau, et l'ingénierie de précision ainsi que l'exécution rigoureuse sur le terrain d'Eventscape ont permis de donner vie à cette œuvre techniquement complexe.

Ce même souci du détail s'applique à l'accessibilité - Unfinished Arch est la première commande d'art public examinée par le Comité consultatif sur l'accessibilité de Waterfront Toronto, dont les commentaires ont façonné les voies de circulation, les dégagements et les zones d'interaction autour de l'œuvre. L'extrémité tronquée est conçue en paliers pour permettre à des visiteurs de tailles et de capacités variées, y compris les personnes en fauteuil roulant, de l'atteindre, tout en permettant à plusieurs participants de collaborer pour compléter le geste simultanément. Des indicateurs tactiles au sol guident les visiteurs vers le point d'interaction, et un indice auditif subtil (un son silencieux près du point le plus bas du cantilever) aide les visiteurs aveugles ou malvoyants à le repérer. Ensemble, ces caractéristiques reflètent les principes des lignes directrices en matière de conception accessible de Waterfront et garantissent que l'œuvre soit véritablement accueillante pour tous.

Sélectionnée à la suite d'un appel de propositions international, Unfinished Arch reflète l'approche distinctive de Rafael Lozano-Hemmer, qui consiste à animer l'espace public par l'interaction humaine et la lumière, et constitue une étape importante en tant que sa première œuvre d'art public permanente au Canada. Unfinished Arch est la pièce maîtresse de la stratégie d'art public d'East Bayfront, aux côtés des œuvres Light Showers de Jill Anholt et de LIGHTKEEPER de Caitlind r.c. Brown, Wayne Garrett et North Studio, qui constituent une collection d'œuvres emblématiques soigneusement sélectionnées, conçues pour devenir des destinations en soi. Ensemble, ces œuvres animent l'espace public, favorisent des expériences communes et positionnent le secteur riverain de Toronto comme une destination incontournable.

« L'amélioration du dynamisme du secteur riverain de Toronto est au cœur de notre mission, et l'art public est l'un des outils les plus efficaces pour y parvenir. L'art public de qualité ne se limite pas à embellir un espace - il crée des moments de réflexion et d'expérience partagée qui font vibrer un quartier. Je crois que l'œuvre Unfinished Arch a le potentiel de figurer parmi ces œuvres rares qui deviennent véritablement iconiques; des œuvres que l'on vient découvrir, avec lesquelles on se prend en photo et dont le souvenir nous accompagne longtemps après. » -- George Zegarac, président et chef de la direction, Waterfront Toronto

« Unfinished Arch est un anti-monument. Puisant dans le techno-optimisme d'une arche moderniste du milieu du vingtième siècle, l'œuvre est volontairement tronquée, invitant le public à compléter physiquement ce qui, sans cela, s'effondrerait. L'œuvre propose une réflexion sur le projet inachevé de la modernité et notre responsabilité collective d'imaginer ce qui nous attend. » -- Rafael Lozano-Hemmer, artiste

« Je suis ravi d'accueillir l'œuvre d'art phare Unfinished Arch de Rafael Lozano-Hemmer à East Bayfront. « L'art public accessible et interactif est essentiel pour rendre les expériences créatives accessibles à tous, alors que nous continuons de bâtir ensemble cette nouvelle communauté riveraine exceptionnelle. » -- Ausma Malik, maire adjointe, conseillère du quartier 10 (Spadina-Fort York)

« Parce qu'elle repose sur la participation du public pour exister, Unfinished Arch redéfinit ce que peut être l'art public. Eventscape est fière d'avoir joué un rôle dans la réalisation de la première œuvre d'art publique permanente de Rafael Lozano-Hemmer au Canada. Derrière une apparente simplicité en surface se cache une complexité remarquable : une structure en acier inoxydable en porte-à-faux de 9 m de hauteur, pesant 25 000 lb et ancrée à près de 15 m dans le site riverain. « En travaillant en étroite collaboration avec Rafael et l'équipe dévouée de Waterfront Toronto, nous sommes honorés d'avoir contribué, par notre savoir-faire, notre expertise en ingénierie et notre capacité de résolution de problèmes, à donner vie à cette œuvre monumentale destinée à devenir un lieu phare du secteur riverain de Toronto. » - Trent Baker, directeur de projet, Art public, Eventscape

À propos de Waterfront Toronto

Fondée en 2001, Waterfront Toronto est la société de revitalisation urbaine qui dirige la transformation du secteur riverain de Toronto. En collaboration avec le gouvernement du Canada, la province de l'Ontario et la ville de Toronto, en partenariat avec les communautés autochtones et le secteur privé, nous fournissons les infrastructures et les aménagements nécessaires pour débloquer de nouvelles possibilités de logement, relier les communautés grâce au transport en commun et créer des destinations dynamiques. Waterfront Toronto vise à bâtir des collectivités complètes et connectées qui soutiennent la croissance économique, élargissent les possibilités de logement et améliorent la qualité de vie. Pour en savoir plus : www.waterfrontoronto.ca

À propos de Rafael Lozano-Hemmer

Rafael Lozano-Hemmer est né à Mexico en 1967. Il vit et travaille à Montréal. Artiste en arts médiatiques canado-mexicain, il crée des plateformes favorisant la participation du public en utilisant des technologies comme des luminaires robotisés, des fontaines numériques, des systèmes de surveillance informatisés, des écrans muraux multimédias et des réseaux télématiques. Inspirées par la fantasmagorie, les carnavals et l'animation, ses œuvres interactives se présentent comme des « anti-monuments permettant à chacun de s'autoreprésenter ». Pour en savoir plus, consultez son site Web : www.lozano-hemmer.com

À propos de l'Atelier Lozano-Hemmer

L'Atelier Lozano-Hemmer est un studio d'artistes montréalais qui se consacre au développement et à la diffusion des arts médiatiques. Fondé en 2003, le studio compte une équipe de 26 employés à temps plein provenant de dix pays : architectes, programmeurs, artistes, scientifiques, rédacteurs, concepteurs et musiciens. L'équipe est répartie entre Recherche Antimodular, une entreprise de recherche et développement; Vectorial, une entreprise de production; et Antimetric Institute, un organisme sans but lucratif. L'Atelier est fier d'offrir un environnement progressiste axé sur l'équité entre les genres, une démarche sociale active et des projets philanthropiques en cours.

À propos d'Eventscape

Eventscape est une entreprise primée spécialisée en fabrication artistique et architecturale, dotée de trois installations de production totalisant 130 000 pieds carrés à Toronto, ainsi que d'un studio de 20 000 pieds carrés à New York. Depuis plus de 30 ans, Eventscape collabore avec des artistes, des architectes et des designers afin de donner vie à des œuvres ambitieuses, tant intérieures qu'extérieures, grâce à une modélisation paramétrique avancée et à des techniques de fabrication de pointe. Ses équipes intégrées de conception, d'ingénierie et de fabrication offrent des solutions complètes clé en main, du développement du concept à l'installation. Grâce à un large éventail de matériaux et de technologies, dont le métal, le bois, le verre, la résine, les textiles et l'éclairage intégré, Eventscape crée des façades sur mesure, des plafonds, des murs signature et des installations d'art public à travers l'Amérique du Nord. www.eventscape.com

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SOURCE Waterfront Toronto

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