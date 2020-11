Delegatus à l'origine du « droit d'être heureux », un mouvement sans précédent pour les avocats

Brisant le modèle traditionnel des firmes d'avocats, conservateur et trop souvent anxiogène, Delegatus a été précurseur du NewLaw au Québec, une façon nouvelle de faire les choses. En fait, Delegatus a fait évoluer la profession d'avocat : très près du modèle coopératif, le Collectif a mis sur pied un environnement de travail moins hiérarchique et plus respectueux, moins compétitif et plus collaboratif. Sans pression, sans statut d'associé, sans bureau de coin, mais où tous sont libres, entrepreneurs et égaux.

« Lorsque j'ai rêvé à la création de Delegatus, il n'y avait ni pandémie ni télétravail. J'avais simplement l'impression que nombre d'avocats étaient comme moi, à la recherche d'une autre façon de travailler qui nous permettrait de réussir dans sa vie et dans la vie. Je suis ambitieuse et mère de quatre enfants; je n'ai voulu renoncer à rien. Par contre, je n'avais pas les mêmes notions de succès ni de performance que celles véhiculées dans les milieux traditionnels. Plutôt que de faire des concessions sur mon bonheur, j'ai décidé d'oser créer Delegatus en me donnant un seul et unique devoir : redessiner le modèle d'affaires des cabinets d'avocats en m'assurant que tous, avocats comme clients, soient heureux. C'était, je suis fière de le dire, une véritable révolution qui est venue secouer des façons de faire ancrées depuis trop longtemps », mentionne Pascale Pageau, avocate et fondatrice de Delegatus.

Humaniser la profession d'avocat, un jour à la fois

Depuis 15 ans, le pari de Pascale Pageau est un pari gagnant. En 2020, Delegatus, avec 34 avocats, compte parmi les cabinets en droit des affaires avec la plus forte croissance au Québec et a remporté une vingtaine de prix, concours et reconnaissances.

Le Collectif est composé d'avocats d'expérience qui ont troqué leur ancien mode de vie parfois étouffant pour un modèle d'affaires axé sur l'humain et le bien-être, sur le plan professionnel et personnel. Faire le saut vers l'entrepreneuriat au sein d'un collectif renommé servant des clients prestigieux, miser sur la force du collectif pour le co-développement de clientèle et de pratique, et obtenir la paix d'esprit par le support comptable, marketing, technologique : voici la promesse Delegatus.

Appel à tous ceux qui cherchent le « droit d'être heureux »

Pascale Pageau lance un appel à tous ceux et celles qui remettent en question l'alignement de leur mode de vie avec leurs valeurs, car elle croit que c'est possible de pratiquer autrement, d'être libre et heureux tout en étant performant. Son objectif : faire évoluer pour tous, clients et avocats, la pratique du droit en la rendant plus humaine.

« Alors que nous sommes dans une phase de l'humanité où nos valeurs et modes de vie sont ébranlés, c'est certainement le moment pour plusieurs de repenser à leur carrière. Il faut redessiner son avenir. Je crois que les gens veulent davantage s'assumer dans leurs différences, être eux-mêmes; certes, avoir du succès, mais sans renoncer à être libre et heureux. Dans le milieu des avocats, la solution existe déjà. Delegatus a tout le potentiel de devenir l'un des plus grands cabinets de la province et d'élargir son influence bien au-delà. Tous ensemble, nous allons changer les choses de façon permanente », ajoute Pascale Pageau.

Un désir de repousser les limites de la définition classique de l'écoresponsabilité

Créer un modèle d'affaires axé sur l'humain qui permet d'être libre et heureux… c'est aussi ça l'écoresponsabilité! Delegatus vient d'obtenir le niveau 1 de la Certification ÉCORESPONSABLE MC - Engagement en participant au Parcours Développement durable Montréal, un parcours entrepreneurial initié par la Ville. Une certification qui démontre la détermination de Delegatus à s'engager haut et fort auprès de ses clients, ses avocats, ses employés et de la société.

« Pour nous, être écoresponsable, c'est avant tout bâtir un modèle d'affaires qui met l'humain au centre des préoccupations. Cette certification engage Delegatus à aller plus loin quant à l'impact et l'influence que l'on souhaite continuer d'avoir dans le monde des affaires, en particulier concernant l'importance des valeurs humaines et du bien-être au travail, même dans un contexte de forte croissance », conclut Pascale Pageau.

