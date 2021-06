Délai de réouverture du site de La Place 0-5

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - Alors qu'elle s'apprêtait à rouvrir La Place 0-5 qui demeure fermée depuis la cyberattaque survenue en mai dernier, la Coopérative Enfance Famille se voit dans l'obligation d'en reporter l'ouverture. En effet, suivant les conclusions d'une vérification effectuée par une firme externe, les mesures correctives mises en place par son fournisseur technologique seraient insuffisantes pour assurer la sécurité des données. Conséquemment, la Coopérative Enfance Famille n'a d'autre choix que d'attendre que les travaux nécessaires soient réalisés et validés, ce qui devrait se faire d'ici la fin juin.

En attendant, la Coopérative Enfance Famille est pleinement consciente des inconvénients que cette fermeture prolongée peut occasionner : en pleine période de déménagements, les parents ont besoin de mettre à jour leurs dossiers, d'inscrire leurs enfants sur les listes de nouveaux services de garde ou de chercher des places disponibles en milieu familial. Juin est aussi une période importante pour la formation des groupes dans les services de garde en installation.

« Nous sommes impatients de pouvoir rouvrir La Place 0-5 et permettre ainsi aux familles québécoises de trouver une place ou d'inscrire leur enfant dans un service de garde, a déclaré Marie-Claude Sévigny, directrice générale de la Coopérative Enfance Famille. Le mois de juin est une période très occupée pour le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et ce que nous vivons est très regrettable. Comme beaucoup d'autres organismes québécois* avec lesquels nous partageons le même fournisseur technologique et dont le service est interrompu, nous commençons à trouver le temps long et pensons à nos usagers qui doivent composer avec cette situation. Nous espérons que les correctifs nécessaires seront rapidement appliqués sur notre plateforme afin que le service puisse être rétabli sécuritairement dans les meilleurs délais. »

*Le catalogue en ligne de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ou encore la Ville de Brossard font partie des organismes également touchés.

Des solutions temporaires pour pallier la fermeture du site

Depuis trois semaines, un service en parallèle a été mis sur pied par la Coopérative Enfance Famille pour supporter les services de garde dont les places deviennent vacantes. En effet, malgré la fermeture temporaire de la plateforme, des places sont comblées à partir des inscriptions enregistrées avant la fermeture du site. Par ailleurs, une seconde solution temporaire pour la formation des groupes sera également proposée d'ici la fin de la semaine. Les milieux familiaux ne seront pas en reste et recevront eux aussi une proposition de procédure temporaire afin d'afficher leurs places disponibles aux parents.

Démarches en cours sur La Place 0-5

La page de maintenance de La Place 0-5 continuera d'être tenue à jour, détaillant les étapes en cours. Des couches de sécurité supplémentaires doivent être apportées et un audit externe complet devra être réalisé avant que le service ne puisse être rétabli sécuritairement.

Responsable Étapes à franchir État InMédia Technologies Colmater la brèche utilisée par le pirate informatique Fait Centre gouvernemental

de cyberdéfense Analyser l'ensemble du site et émettre des recommandations Fait InMédia Technologies Appliquer les recommandations en lien avec la plateforme et le

site La Place 0-5 Fait Centre gouvernemental

de cyberdéfense Vérifier les correctifs appliqués sur le site et émettre de nouvelles

recommandations, le cas échéant Fait InMédia Technologies Appliquer en urgence les nouvelles recommandations sur le

site La Place 0-5 En cours Firme externe d'audit de

sécurité informatique Analyser l'ensemble du site et autoriser La Place 0-5 à poursuivre la

séquence de remise en route du site À venir La Place 0-5 Vérifier la validité et l'intégrité des données ainsi que les fonctionnalités

du site à la suite des correctifs de sécurité effectués À venir La Place 0-5 Réouverture de La Place 0-5 Anticipée pour la

fin juin

À propos de la Coopérative Enfance Famille

Créée en 2003, la Coopérative Enfance Famille a été le premier organisme au Québec à proposer un système central informatisé de gestion de listes d'attente. Gestionnaire de La Place 0-5, désignée guichet unique d'accès aux places en services de garde éducatifs à l'enfance du Québec en 2013 par le ministère de la Famille, elle regroupe depuis septembre 2018 la totalité des services de garde reconnus, subventionnés et non subventionnés. La Place 0-5 centralise toute l'information nécessaire à la recherche de places en services de garde reconnus au Québec. www.laplace0-5.com

