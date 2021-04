Del Monte : Bon depuis plus de 135 ans

UN HÉRITAGE TOUJOURS VIVANT

Pour produire ses premières boîtes de fruits, le propriétaire d'origine de la marque Del Monte fit construire une immense conserverie à San Francisco, qui a accueilli ses premiers travailleurs en 1907, et devint en 1909 la plus grande conserverie en activité au monde. Le bâtiment existe encore aujourd'hui, et est devenu une attraction emblématique abritant boutiques et restaurants.

UN SCEAU DE QUALITÉ

Le blason rouge et jaune de Del Monte fait partie de l'ADN de la marque depuis les tout débuts. L'entreprise y a fait inscrire le mot « quality » pour démontrer qu'elle place la qualité au centre de sa promesse de marque. D'ailleurs, les premières publicités affirment que ce sceau n'était « pas une étiquette, mais une garantie » de qualité. En 1911, Del Monte remplace ses boîtes de conserve soudées à la main par des contenants en trois parties afin de mieux préserver l'intégrité du produit, toujours dans cette même optique de qualité.

TOUT LE TEMPS BON

Une chose n'a cependant pas changé depuis toutes ces années : la confiance que les consommateurs lui accordent. Selon une étude d'Ipsos[1], 96 % des Canadiens connaissent la marque centenaire ! Et 51 % de la population au pays achète ses produits tous les mois. Dans sa catégorie, Del Monte bénéficie en outre de la plus grande fidélité, indique une analyse de Nielsen menée en 2019.

MAINTENANT MEILLEUR QUE JAMAIS

Soucieuse de répondre aux exigences des consommateurs, Del Monte a reformulé 17 produits au cours de la dernière année, essentiellement afin de réduire leur teneur en sucre et en calories. Au cours de la même période, la marque a aussi modernisé et simplifié ses emballages, lancé 12 nouveaux produits et s'est repositionnée dans le marché pour mettre de l'avant sa distinction.

TROIS CATÉGORIES SANS CESSE ENRICHIES

Grâce à ses conserves et coupes de fruits à emporter, Del Monte permet aux familles d'ici de s'approvisionner en fruits et légumes de qualité à longueur d'année et contribue ainsi à leur fournir nutriments et vitamines.

FRUITS

En cocktail, en morceaux, en tranches, ou en moitiés, dans de l'eau légèrement sucrée, du 100 % jus de fruits fait de concentré, un sirop léger ou simplement dans de l'eau sans sucre ajouté, la gamme Del Monte se décline au goût des consommateurs. Un vaste éventail de fruits qui s'intègrent à une foule de suggestions d'utilisations inspirantes !

LÉGUMES

Il y a d'abord eu les petits pois sucrés, les haricots verts, le maïs en grains ou en crème, tous offerts par la suite en version sans sel ajouté, et le mélange pois et carottes en dés. Et puisque le maïs en conserve est le chouchou des consommateurs, de nouvelles variantes sont venues se greffer pour combler leur appétit : des mélanges de maïs styles mexicain, méditerranéen et du Sud-Ouest, prêts à manger ou à ajouter aux salades, chilis, etc. Continuant d'innover, Del Monte a récemment lancé des légumes faciles à utiliser : betteraves en dés, carottes râpées et céleri-rave râpé. Des solutions idéales pour se simplifier la vie !

COLLATIONS

Pratiques pour les lunchs, les collations et les matinées pressées, les formats de fruits à emporter sont des compléments qui ont vite trouvé place dans le panier d'épicerie. Récemment, Del Monte y a ajouté les produits Fruits & Avoine et Fruits & Chia au Canada, lesquels intègrent graines de chia, avoine et de vrais morceaux de fruits. Toujours avec ce constant souci d'offrir des produits savoureux, simples et nutritifs.

À propos de Del MonteMD Canada

Au Canada, la marque Del MonteMD fait partie de la famille Bonduelle depuis 2018. Bonduelle est la référence mondiale du bien-vivre par l'alimentation végétale. L'entreprise met tout en œuvre pour que chacun puisse vivre bien au moyen d'une alimentation végétale saine et durable. Bien implantée en Amérique du Nord, Bonduelle exploite 13 usines à l'échelle du Canada et des États-Unis, où elle se spécialise dans les solutions de repas prêts-à-manger d'origine végétale. Bonduelle y transforme des légumes surgelés et en conserve ainsi qu'une gamme de sauces, de fèves, de légumineuses et de soupes en conserve. En plus d'assurer la production de grandes marques de distributeurs et de détaillants, Bonduelle commercialise également ses propres marques, notamment Bonduelle, Arctic Gardens, Graves et Del MonteMD au Canada, et Bonduelle aux États-Unis.

