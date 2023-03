Déjeuners offerts dans des services de garde éducatifs à l'enfance en milieu défavorisé - Près de 3 M$ pour permettre aux tout-petits de commencer la journée le ventre plein

QUÉBEC, le 24 mars 2023 /CNW/ - Dans le but de favoriser l'égalité des chances des enfants du Québec et de leur offrir les meilleures conditions de développement, la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, annonce aujourd'hui une importante bonification du projet pilote de déjeuners dans les services de garde éducatifs à l'enfance en milieu défavorisé. Le gouvernement du Québec accorde ainsi une aide financière au Club des petits déjeuners afin de poursuivre et d'étendre l'initiative jusqu'au 30 juin 2025 et d'augmenter de 15 à 34 le nombre d'installations qui en bénéficient.

Le ministère de la Famille estime que grâce à cette mesure, plus de 1700 enfants issus d'un milieu défavorisé pourront être joints dans 34 établissements répartis dans 14 régions du Québec. Ces enfants fréquentant un service de garde éducatif à l'enfance (SGEE) en milieu défavorisé pourront recevoir un déjeuner complet et ainsi commencer leur journée le ventre plein.

Rappelons que le projet vise à offrir des déjeuners sur une base quotidienne à tous les enfants qui fréquentent les SGEE participants. Pour y avoir droit, les parents doivent simplement autoriser la participation de leur enfant, et ce, sans rien débourser.

Citations :

« Il s'agit d'un projet qui a un impact significatif et immédiat sur les familles concernées. C'est bien connu, démarrer la journée le ventre plein permet aux tout-petits d'avoir suffisamment d'énergie pour se concentrer pleinement sur les activités de développement qui leur sont proposées. J'en profite pour remercier le Club des petits déjeuners d'avoir cru en ce projet ainsi que les éducatrices et les cadres participants pour leur dévouement quotidien envers nos plus jeunes. Ensemble, nous faisons en sorte d'agir tôt auprès des enfants du Québec pour leur donner une chance égale de réussite. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Nous sommes ravis de ce partenariat entre le ministère de la Famille et le Club des petits déjeuners qui nous permettra de continuer à joindre encore plus de tout-petits à travers la province. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la réussite du projet pilote lancé en 2018 et nous permet de poursuivre notre travail qui consiste à favoriser l'accès à une alimentation saine, locale et durable pour tous les enfants de 0 à 18 ans. Nous sommes fiers de pouvoir les accompagner dans le développement de leur plein potentiel, et ce, à chaque étape. »

Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners

Faits saillants :

Au total, ce sont 34 installations qui ont été sélectionnées par le Ministère, soit :

15 installations pour lesquelles le projet pilote a été reconduit, soit 12 centres de la petite enfance (CPE) et 3 garderies subventionnées (GS);



19 nouvelles installations, soit 16 centres de la petite enfance (CPE) et 3 garderies subventionnées (GS).

Pour les exercices financiers de 2022-2023 à 2024-2025, le Club des petits déjeuners recevra une subvention de 1 650 032 $. Les SGEE participants recevront 1 222 735 $ afin de mieux soutenir les ressources humaines et matérielles qui travaillent à la préparation et à la distribution des repas.

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour offrir aux enfants un petit déjeuner nutritif et leur permettre ainsi d'atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et reconnu par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux, le Club contribue à joindre plus de 79 000 enfants dans plus de 500 programmes de nutrition scolaire à travers la province.

Liens connexes :

Pour connaître la liste des services de garde éducatifs à l'enfance qui bénéficieront de l'offre de déjeuners dans leur milieu.

Pour en savoir davantage sur le Club des petits déjeuners.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Ministère de la Famille, [email protected]