Déjeuner Leaders en mobilité durable - Les grands gagnants de la 12e édition

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, à l'occasion du Déjeuner Leaders en mobilité durable, les Centres de gestion des déplacements métropolitains sont fiers d'avoir remis des prix aux organisations qui se sont démarquées par leurs actions structurantes, engageantes et innovantes encourageant les déplacements durables.

Le Déjeuner s'est déroulé en présence de madame Aline Berthe, directrice des Centres de gestion des déplacements métropolitains, de monsieur Paul Côté, directeur général de l'ARTM, de madame Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville de Montréal et conseillère associée à l'urbanisme et à la mobilité et de monsieur Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du Conseil du patronat du Québec, dans le cadre d'une conférence sur le rôle incontournable des employeurs dans la mobilité durable.

Cette année, le comité de sélection a reconnu quatre grands gagnants qui se sont distingués grâce à leurs projets inspirants et leur implication dans la promotion des alternatives à l'automobile en solo.

L'événement est rendu possible par notre partenaire financier, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Les lauréats 2019

Prix Leader : Collège de Rosemont

« Nous avons mis en place de nombreuses mesures pour encourager les transports durables. Nous sommes toujours en mode recherche et action pour améliorer notre empreinte écologique. », Denis Rousseau, directeur général du Collège de Rosemont.

Prix Recrue : Moneris

« Nous avons des défis d'accessibilité. Les employés nous demandaient d'agrandir le stationnement. Nous avions un choix à faire : agrandir ou penser autrement. », David Chamussy, vice-président opérations chez Moneris.

Mention spéciale : Ville de Mont-Tremblant

Mention spéciale : Transat

À propos des Centres de gestion des déplacements métropolitains (CGD)

Les CGD métropolitains offrent une expertise-conseil en transport durable et des solutions pour réduire l'utilisation de l'auto solo. Leur équipe propose un accompagnement personnalisé pour faciliter le recrutement et la rétention du personnel, améliorer le bien-être et la productivité des employés et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils œuvrent dans les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie. Pour plus de détails : www.cgd-metropolitain.com.

