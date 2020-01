Déjà à l'avant-garde des technologies et des portables à vocation remise en forme, Huami donne le ton en dévoilant au CES 2020 6 produits Amazfit novateurs dans 3 secteurs verticaux

Pour ces innovations inédites qui confirment le leadership d'Amazfit dans le domaine du port intelligent, Huami Amazfit s'est vue décernée deux prix prestigieux par IDG (International Data Group) [2] : « Entreprise innovante Port intelligent la plus notable », saluant ses innovations à la pointe du secteur, et « Meilleurs écouteurs TWS de remise en forme » pour les Amazfit PowerBuds nouvellement annoncés.

Wang Huang, fondateur et PDG de la société, a commenté : « En élargissant notre expertise technologique dans la santé et la remise en forme, au-delà des montres intelligentes et des bracelets de remise en forme, pour englober les tapis de course et les écouteurs immersifs, Amazfit incarne déjà l'avenir du conditionnement physique, à l'horizon des dix prochaines années, et montre comment la santé et la technologie peuvent se rejoindre en 2020 et au-delà. »

Réputée pour ses technologies portables professionnelles et élégantes, Huami Amazfit entend faire bénéficier aux utilisateurs du monde entier des innovations inédites dans l'esprit de sa devise « LEAP OVER LIMITS ». Portée par la mission de la société, « Connect Health with Technology » (rapprochement santé-technologie), Huami s'engage à mettre en place un écosystème mondial de soins de santé, tout en étant le partenaire santé et remise en forme le plus fiable pour les utilisateurs de ses produits.

