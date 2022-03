DÉJÀ 10 ANS POUR LA SOUCHE!

À l'occasion de cet anniversaire, la brasserie vous propose un concours qui s'étirera sur toute l'année. En effet, à tous les mois, l'équipe de brassage de La Souche proposera une version revisitée, à l'aide de différents collaborateurs, de la Canardière , la Double IPA qui a marqué les débuts de brasserie. Brassées en petit volume à Limoilou, ces bières exclusives seront disponibles en quantité limitée. Après les avoir dégustées, grâce au code QR, les amateurs sont invités à voter pour leur bière préférée! À la fin de l'année, la grande gagnante sera commercialisée et distribuée partout au Québec!

Afin de souligner le début de cette année festive, La Souche a également créé une bière unique et exclusive: la Beach Royale . Il s'agit d'un amalgame de la première bière sure de La Souche, La Limoilou Beach , et de leur bière sure la plus primée, La Franc Bois d'hiver . Cette bière se veut un hommage à tous ceux qui ont contribué à faire de La Souche ce qu'elle est devenue. Elle est présentement disponible chez l'ensemble des détaillants participants.

