DéfPhys Sans Limite invite la communauté à la "Randonnée Inclusive" au Parc du Mont-Royal

MONTREAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - DéfPhys Sans Limite est ravi de vous convier à sa prochaine activité phare : une randonnée inclusive qui se tiendra au Lac des Castors au Parc du Mont-Royal demain, samedi 25 mai, de 10h à 15h. Cet événement est ouvert à tous, visant à promouvoir l'inclusion et l'autonomie des adultes en situation de handicap physique, en réalisant une randonnée en joëllette.

À propos de l'événement:

L'événement débutera à 10h au Lac des Castors. Les participants sont encouragés à apporter leur lunch pour un pique-nique convivial à la pause du midi. Le stationnement est disponible mais payant. Pour une meilleure organisation, n'hésitez pas à nous contacter pour confirmer votre présence dès maintenant. Si vous souhaitez participer en tant que bénévole pour nous soutenir, votre aide est la bienvenue.

Soutien et partenariat:

Nous tenons à remercier nos précieux partenaires : La Caisse Desjardins du Coeur de l'île de Montréal, Rando-Québec, Zéro-Limit, Le Bon Pilote, Les Ballons Intensifs ainsi que Bivouaq, dont le soutien rend cet événement possible.

Qui sommes-nous ?

DéfPhys Sans Limite est un organisme à but non lucratif qui œuvre pour briser l'isolement des adultes avec des limitations physiques, favorisant leur inclusion sociale, autonomie et épanouissement. L'organisation propose des activités et un accompagnement bénévole qui permettent aux individus de prendre part activement à la société, de tisser des liens sociaux, et de gérer leur propre développement. Ces initiatives visent à réduire l'impact négatif de l'isolement sur la santé et le bien-être, enrichissant également la communauté dans son ensemble.

Informations et contact:

Pour toute information supplémentaire ou pour confirmer votre participation, veuillez contacter Maude Massicotte au 514 883-9082 ou par email à [email protected].

Nous avons hâte de partager cette expérience unique avec vous. Mettez vos meilleurs souliers, préparez votre sac à dos et rejoignez-nous pour une journée exceptionnelle d'inclusion et de plaisir en nature!

SOURCE DéfPhys Sans Limite