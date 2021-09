Défiscalisation des premiers revenus d'une entreprise : Une mesure structurante créant 1 000 emplois

MONTRÉAL, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube d'un retour vers une certaine « normalité » et à la suite d'une étude économique commandée par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), l'organisme demande au gouvernement d'instaurer des mesures fiscales significatives afin d'aider les entrepreneurs à se lancer en affaires et par conséquent contribuer aux efforts de relance économique.

Mesures fiscales pour encourager l'entrepreneuriat

Au Québec, environ un tiers des nouvelles entreprises n'atteignent pas le seuil de rentabilité après deux ans d'activité et la plupart des fondateurs ne se versent pas de salaire afin de pouvoir réinvestir dans leur entreprise. Même si ces jeunes entreprises ne représentent que 1,8 % des bénéfices nets de l'économie, elles représentent l'avenir de notre développement économique. Nous devons donc prendre tous les moyens pour encourager les Québécois et les Québécoises à se lancer en affaires, ce qui nous permettra de sortir de cette crise encore plus forts.

En mars dernier, le RJCCQ a déposé un livre blanc faisant état de 11 recommandations visant à relancer l'économie au Québec. Parmi celles-ci figurait l'exemption d'impôts sur les salaires des fondateurs et des profits de nouvelles PME pour les deux premières années de création afin de les aider à survivre dans ce climat d'instabilité financière exacerbée par la pandémie de la COVID-19. Dans l'optique de quantifier les retombées possibles d'une telle mesure sur l'économie et les finances publiques du Québec, une étude économique a été commandée à la firme AppEco par notre organisme.

En effet, les conclusions émises par les économistes Pierre Emmanuel Paradis et Julien Mc Donald-Guimond sont décisives : le gouvernement a le pouvoir d'aider les PME et les nouveaux entrepreneurs, sans investissement de sa part. En effet, l'initiative proposée permettrait d'alléger significativement le fardeau fiscal de 234 M$ pour plus de 13 000 propriétaires d'entreprises et de 9 500 nouvelles PME, produisant alors un effet net positif de 12 M$ sur le PIB. Cette mesure fiscale se traduirait également par la création ou le maintien nets d'environ 1 000 emplois, résultat de l'économie d'impôts réinvestie directement dans ces entreprises en démarrage.

« Chaque dollar est essentiel lors des premières années en affaires des entrepreneurs, que ce soit pour subvenir à ses besoins, investir ou embaucher. En raison de cette constatation, qui est appuyée par notre étude d'impact économique, nous demandons au gouvernement de leur venir en aide et d'offrir un congé fiscal significatif sur leurs revenus et profits éventuels. Cette mesure viendrait offrir un énorme coup de pouce aux entrepreneurs québécois et par le fait même à notre économie. »

Pierre Graff, président-directeur général, RJCCQ

« Au net, la mesure proposée par le RJCCQ aurait un impact positif clair pour l'économie québécoise. Son appui à l'emploi dans les jeunes entreprises sera porteur d'avantages économiques significatifs et durables suivant leur démarrage. »

Pierre Emmanuel Paradis, économiste et président, AppEco

En bref, la mesure permettrait de :

Alléger le fardeau fiscal de plus de 13 000 propriétaires d'entreprises ;

Aider plus de 9 500 nouvelles PME ;

Générer une économie d'impôts de 234 M$ et un PIB net de 12 M$ ;

Créer ou maintenir environ 1 000 emplois.

L'étude détaillée peut être consultée ici.

