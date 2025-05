Défis de main-d'œuvre et déclin démographique - La Baie-James mobilisée pour l'occupation et la vitalité du territoire

CHIBOUGAMAU, QC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Plus de 70 entreprises et partenaires du marché du travail se sont rassemblés le 7 mai dernier à Chibougamau afin de trouver des solutions porteuses, novatrices et rapidement applicables pour renverser le déclin démographique de la région de la Baie-James. La région souffre d'un important besoin de main-d'œuvre ayant des impacts économiques majeurs, notamment des refus de contrats, des fermetures d'entreprises ou des réductions des heures d'ouverture, et forçant le recours au navettage.

Rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, l'événement de mobilisation « Ensemble, relevons les défis d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre pour l'avenir de la Baie-James » est organisé par le Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Jamésie. Il a réuni de nombreuses entreprises de toutes tailles, organismes publics et parapublics, groupes socioéconomiques et communautaires.

« Ce sommet régional vient renforcer la collaboration et la cohésion des grands acteurs du marché de l'emploi. Je suis persuadé que cette occasion permettra de développer une vision d'ensemble et des pistes d'intervention novatrices et adaptées à la région. Bon succès pour la suite! », a mentionné Jean Boulet, ministre du Travail.

« Le territoire de la Baie-James est plus que jamais mobilisé, comme en témoigne la grande participation à l'événement. À l'approche d'un point de rupture, tous sont déterminés à renverser la tendance. Nous prenons en main le développement de la main-d'œuvre de la Baie-James afin de continuer de soutenir les grands projets de l'état québécois, notamment en matière d'électrification et de décarbonation », a déclaré Sonia Caron, présidente du Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Jamésie.

Des chiffres préoccupants

Rappelons que la Baie-James a perdu près de 50 % de sa population depuis 1981 et que d'ici 2030, environ 1 personne sur 3 aura 60 ans et plus. C'est d'ailleurs la seule MRC ou territoire équivalent (TE) à avoir connu une décroissance de son nombre de travailleurs.

De plus, 25 % des emplois sont aujourd'hui pourvus par navettage (gens qui travaillent dans la région sans y habiter), avec des impacts bien concrets sur la vitalité de la région, sur l'environnement et sur la compétitivité des entreprises. Par exemple, le secteur minier représente une masse salariale de 668 M$, mais cet argent est peu dépensé dans la région en raison du navettage.

La pénurie de main-d'œuvre et le déclin démographique ont aussi des impacts très concrets sur les familles, alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver une place en service de garde ou de profiter d'activités sportives dans la région.

Des solutions porteuses pour l'avenir de la région en matière d'emploi

Face à l'incertitude américaine et alors que le Québec vit une période économique difficile, il faut plus que jamais trouver des solutions à court et moyen terme pour assurer la survie du pôle stratégique et économique majeur qu'est la Baie-James.

La région est essentielle au succès des grands projets québécois, dont l'électrification des transports et le développement de la filière batterie. En produisant la moitié de l'hydroélectricité québécoise et en fournissant plus de 80 % du potentiel québécois en minéraux critiques et stratégiques, la Baie-James est un pilier névralgique des ambitions québécoises.

En misant sur les forces vives de la région, les participants ont identifié et priorisé des solutions et des actions concrètes pouvant être mises en œuvre rapidement, notamment en matière d'attraction, de formation, d'immigration, de fiscalité régionale, de logement et de services de garde.

L'ensemble des solutions seront détaillées dans un rapport qui sera remis au Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Jamésie afin qu'elles puissent être étudiées dans les prochains mois.

« Nous savons que les solutions doivent d'abord émerger du milieu, et c'est ce travail que nous avons amorcé. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la Baie-James est synonyme de croissance, de vitalité, et de prospérité! », a conclu Mme Caron.

