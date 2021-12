M. Schmid a connu une longue carrière bien établie dans l'industrie de l'assurance, ayant travaillé 30 ans à Swiss Re -- l'un des plus importants fournisseurs de réassurance au monde. Récemment, M. Schmid a occupé le poste de chef de la souscription pour l'assurance de groupe et était membre du comité de direction pour l'assurance de groupe de 2017 à 2020. Il a également été président de l'Institut de Swiss Re, de 2019 à 2020. Auparavant, M. Schmid a occupé divers rôles au sein de la direction de Swiss Re, dont responsable des risques catastrophiques et de la rétrocession; chef de la souscription, Assurance des biens et spécialisée, Asie; responsable des risques en biens et responsabilité civile et de la gestion actuarielle; chef de la gestion des risques, Solutions d'entreprise; et responsable de la réassurance, Biens et assurance spécialisée.