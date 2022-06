DÉFIEZ LES DIMENSIONS AVEC L'EXPÉRIENCE DE LA GALERIE 3D DE SHUTTERSTOCK OPTIMISÉE PAR TURBOSQUID AU FESTIVAL CANNES LIONS

Comprend une installation d'entrée interactive animée en 3D, un studio de portraits exclusif et une vitrine du marché en 3D

NEW YORK, 17 juin 2022 /CNW/ - Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), l'une des principales plateformes créatives mondiales pour les marques et les sociétés de médias transformatrices, a annoncé aujourd'hui qu'elle apportera une expérience immersive multidimensionnelle au festival Cannes Lions de cette année. En tant que plus grand marché 3D au monde, Shutterstock, optimisé par TurboSquid, organise une expérience colorée et futuriste avec des éléments de RA, de RV et 3D qui mettront en valeur sa collection et ses capacités impressionnantes. L'expérience se déroulera pendant toute la durée du festival, du lundi 20 juin au vendredi 24 juin au Croisette Corner Square Reynaldo Hahn, Boulevard de La Croisette.

Dans cet espace, les visiteurs vivront une toute nouvelle expérience de la dimension grâce à une installation d'entrée animée en 3D. Une fois à l'intérieur, ils auront la possibilité exclusive d'être photographiés dans un studio de portraits animé par le célèbre photographe David Fisher. En outre, les visiteurs pourront interagir avec une exposition en RA dynamique et donner vie à des images à l'aide de leurs appareils intelligents pour débloquer des effets 3D personnalisés et découvrir le marché 3D de Shutterstock grâce à une vitrine tournante sur place.

« Alors que nous entrons dans l'ère du métavers, Shutterstock continue d'évoluer et reste à la pointe de l'innovation créative, et nous sommes ravis d'avoir une présence aussi puissante et de présenter nos capacités 3D inégalées au festival Cannes Lions, un festival qui met l'accent sur la valeur de la créativité », a déclaré Jamie Elden, directeur des recettes chez Shutterstock. La transformation de Shutterstock en tant que destination haut de gamme pour les modèles 3D et en tant que plateforme de pointe pour les créateurs prend vie avec notre expérience de galerie 3D, qui permet aux participants de plonger dans les dimensions de notre univers Shutterstock. »

Shutterstock accueillera également les panels suivants dans son espace :

Défier les dimensions : la production virtuelle et l'avenir de la 3D

Message : Avant, chaque entreprise était une entreprise technologique. Aujourd'hui, les entreprises de tous les secteurs, de l'automobile au divertissement, seront des entreprises 3D. Comment les annonceurs et les créateurs utilisent-ils les technologies 3D aujourd'hui ? Et comment peuvent-ils préparer leur métier et répondre aux besoins des clients pour le métavers et l'avenir de la 3D ?

Avant, chaque entreprise était une entreprise technologique. Aujourd'hui, les entreprises de tous les secteurs, de l'automobile au divertissement, seront des entreprises 3D. Comment les annonceurs et les créateurs utilisent-ils les technologies 3D aujourd'hui ? Et comment peuvent-ils préparer leur métier et répondre aux besoins des clients pour le métavers et l'avenir de la 3D ?

Panélistes : Aiden Darné (vice-président, responsable de la production mondiale, Shutterstock Studios), Dade Orgeron (vice-président de l'innovation 3D, Shutterstock/TurboSquid) + conférenciers à confirmer

Aiden Darné (vice-président, responsable de la production mondiale, Shutterstock Studios), Dade Orgeron (vice-président de l'innovation 3D, Shutterstock/TurboSquid) + conférenciers à confirmer Défier les limites : assurer la diversité et l'équité dans le métavers

Message : les médias sociaux ont remodelé la vie des gens du monde entier, et le métavers va encore plus loin. Rejoignez-nous pour apprendre comment rendre ces réalités plus représentatives du monde qui nous entoure, et comment le changement doit commencer à la création du métavers.

les médias sociaux ont remodelé la vie des gens du monde entier, et le métavers va encore plus loin. Rejoignez-nous pour apprendre comment rendre ces réalités plus représentatives du monde qui nous entoure, et comment le changement doit commencer à la création du métavers.

- Panélistes : Meghan Schoen (directrice des produits, Shutterstock), Jason McClelland (directeur du marketing, Shutterstock) + conférenciers à venir

(directrice des produits, Shutterstock), (directeur du marketing, Shutterstock) + conférenciers à venir Défier l'ambiguïté : démystifier les jetons non fongibles et le métavers

Message : la liste du jargon de l'industrie s'allonge de jour en jour. Apprenez à vous y retrouver dans la terminologie et la technologie, et préparez votre marque à réussir dans le métavers.

la liste du jargon de l'industrie s'allonge de jour en jour. Apprenez à vous y retrouver dans la terminologie et la technologie, et préparez votre marque à réussir dans le métavers.

Panélistes : Dade Orgeron (vice-président de l'innovation 3D, Shutterstock/TurboSquid), Paul Teall (vice-président de la stratégie et des opérations 3D, Shutterstock/TurboSquid) + conférenciers à confirmer

« Avec les récentes fusions et acquisitions stratégiques de Shutterstock, c'est le moment idéal pour partager notre histoire au festival Cannes Lions 2022, a ajouté Jason McClelland, directeur du marketing et du service client chez Shutterstock. Shutterstock reste déterminé à regarder vers l'avenir du marketing et des secteurs créatifs, et nous avons hâte de discuter de ces sujets, de la place de Shutterstock au cours de cette période passionnante et plus encore. »

De plus, dans le cadre de son programme d'investissement pour les artistes Create Fund, la société lance le programme Shutterstock Diversity in 3D, qui offre un total de 30 000 $ en subventions de production à trois artistes 3D de divers horizons afin de contribuer à diversifier la collection de contenu de Shutterstock et d'apporter un soutien professionnel et financier. Tous les artistes 3D sélectionnés pour cette subvention recevront un taux de redevance de 100 % pendant un an, un soutien de préproduction et de marketing pour leur travail effectué à l'aide des plateformes Shutterstock, des notes de contenu personnalisées et un gestionnaire de compte attitré.

Pour en savoir plus sur TurboSquid by Shutterstock, visitez www.turbosquid.com .

Pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec Annelise Hackett à l'adresse [email protected] .

À PROPOS DE SHUTTERSTOCK, INC.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), est la principale plateforme créative mondiale pour les marques et les sociétés de médias transformatrices. Directement et par l'intermédiaire des filiales de son groupe, la collection complète de Shutterstock comprend des photographies autorisées de haute qualité , des vecteurs , des illustrations , des modèles 3D , des vidéos et de la musique . Travaillant avec sa communauté grandissante de plus de 2 millions de contributeurs, Shutterstock ajoute des centaines de milliers d'images chaque semaine et compte actuellement plus de 405 millions d'images et plus de 25 millions d'extraits vidéo disponibles.

Basé à New York, Shutterstock possède des bureaux dans le monde entier et des clients dans plus de 150 pays. La société possède également Splash News, la première agence de presse de divertissement au monde pour les salles de rédaction et les sociétés de médias du monde entier, Pond5, le plus grand marché vidéo au monde, TurboSquid, le plus grand marché de contenu 3D au monde, PicMonkey, une plateforme de conception graphique et d'édition d'images en ligne de premier plan ; Offset, une collection d'images haut de gamme ; Shutterstock Studios, une boutique de création personnalisée de bout en bout ; PremiumBeat, une bibliothèque de musique libre de droits ; Shutterstock Editorial, une source de premier plan d'images éditoriales et de vidéos pour les médias du monde ; Amper Music, une plateforme musicale basée sur l'IA ; et Bigstock , une offre de médias boursiers axée sur la valeur.

Pour en savoir plus, visitez www.shutterstock.com et suivez Shutterstock sur Twitter et Facebook .

À PROPOS DE TURBOSQUID

Fondée en 2000, TurboSquid est la première source mondiale de modèles 3D. Ses clients comprennent plus de la moitié du Fortune 100 et un ensemble diversifié d'industries, dont le cinéma et la télévision, la vente au détail, les jeux, les médias d'information, la publicité, l'architecture et la défense. Optimisée par une communauté passionnée de millions d'artistes du monde entier, TurboSquid se consacre à améliorer la façon dont les modèles 3D sont construits, achetés et utilisés.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Aimée Leabon : [email protected] ; Julie Safer, CIVIC, au nom de Shutterstock : [email protected] ; Annelise Hackett, CIVIC, au nom de Shutterstock : [email protected]