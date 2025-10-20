L'institut du cancer de Montréal et le Groupe Park Avenue unissent leurs forces pour faire avancer la recherche

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - L'Institut du cancer de Montréal est fier de souligner le succès de la 16e édition du Défi Respire, tenue le 19 octobre dans le cadre de la Classique du Parc Lafontaine. Grâce à la mobilisation importante du Groupe Park Avenue, partenaire principal de l'événement, et à la générosité de centaines de participant.e.s, près de 150 000$ ont été amassés pour soutenir la recherche en cancers thoraciques et offrir du soutien à la relève scientifique.

Un partenariat qui fait la différence

Défi Respire 2025 : Près de 150 000$ amassés pour la recherche en cancers thoraciques

Le Groupe Park Avenue a joué un rôle clé dans cette réussite, avec une contribution financière de plus de 30 000 $ et l'implication de plus de soixante employé.e.s. Ce soutien témoigne d'un engagement concret et durable envers la santé et le bien-être de la communauté. Cet appui majeur permet également au Défi Respire de se rapprocher du cap symbolique du 1 M$ amassé depuis ses débuts, un jalon marquant pour la recherche et porteur d'espoir pour les patient.e.s.

Tous ces efforts réunis viennent compléter ceux de l'Institut de cancer de Montréal pour ainsi favoriser l'émergence de nouvelles approches de prévention, de détection et de traitement des cancers du poumon et de la cage thoracique.

« Ce partenariat illustre parfaitement la rencontre entre la générosité d'une grande entreprise québécoise et notre mission de repousser les frontières de la recherche contre le cancer », souligne Naomi Huck-Ananou, PDG de l'Institut du cancer de Montréal. « Le soutien du Groupe Park Avenue nous donne les moyens d'accélérer les découvertes scientifiques et d'investir dans la relève qui portera la lutte contre le cancer de demain. »

Un moment de solidarité et d'inspiration

Les participant.e.s ont parcouru les différents trajets, de 1 km à 10 km, dans une atmosphère d'énergie, de solidarité et d'espoir. Parmi eux, des patient.e.s, des familles, des chercheur.euse.s et des membres du personnel médical se sont unis pour une même cause : faire respirer l'avenir.

Un prix pour célébrer l'engagement

Le partenariat entre Groupe Park Avenue et l'Institut du cancer de Montréal donne naissance à un tout nouveau prix : le Prix Park Avenue de l'engagement. Ce prix a été remis à Catherine Laplante en reconnaissance de son implication remarquable et de sa capacité à inspirer la communauté par son courage, sa persévérance et son esprit de solidarité.

« Le Groupe Park Avenue est une entreprise profondément enracinée au Québec et animée par des valeurs humaines fortes », déclare Norman John Hébert, président et chef de la direction du Groupe Park Avenue et membre du conseil d'administration de l'Institut du cancer de Montréal. « Nous sommes fiers de joindre nos forces à celles de l'Institut du cancer de Montréal afin d'appuyer la recherche, encourager la relève scientifique et inspirer nos employés, nos clients et notre communauté à poser des gestes concrets pour un avenir en santé. »

À propos de l'Institut du cancer de Montréal

Fondé en 1947, l'Institut du cancer de Montréal a pour mission de soutenir l'innovation et l'excellence en recherche sur le cancer. Affilié au CHUM et au CRCHUM, il finance des projets à fort impact, appuie la relève scientifique et favorise l'émergence de solutions concrètes pour améliorer la prévention, la détection et les traitements du cancer.

À propos du Groupe Park Avenue

Fondé en 1959, le Groupe Park Avenue s'impose depuis plus de 60 ans comme une référence incontournable dans l'industrie automobile québécoise. Fidèle à son héritage familial, l'entreprise a bâti sa réputation sur des valeurs solides telles que l'intégrité et la passion. Au fil des décennies, le Groupe a su évoluer et innover, tout en demeurant fidèle à un objectif clair : offrir à chaque client une expérience remarquable, personnalisée et empreinte de confiance. Cette approche humaine, au cœur de sa mission, constitue le véritable moteur de son succès. Entreprise familiale de troisième génération, le Groupe Park Avenue s'engage activement dans sa communauté, notamment en soutenant des causes liées à la santé, à l'éducation, au sport et à la famille.

