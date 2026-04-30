Défi Nutrience SubZero: Courez la chance de gagner un an de nourriture pour chiens!

Laissez-vous porter par leur énergie: Nutrience lance le défi national SubZero pour faire bouger les animaux de compagnie et leurs propriétaires

MONTREAL, Apr. 30, 2026 /CNW/ - Nutrience invite les propriétaires de chiens partout au Canada à lacer leurs chaussures, à prendre la laisse de leurs fidèles compagnons et à bouger avec le lancement de sa nouvelle campagne «Laissez-vous porter par leur énergie», présentée par Nutrience SubZero.

La campagne « Laissez leur énergie vous porter » de Nutrience, qui célèbre l’énergie qui anime les chiens et les moments qui nous font bouger, propulsée par Nutrience SubZero. Speed Speed

Partant du simple constat que nos animaux de compagnie sont souvent notre plus grande source de motivation pour rester actifs, la campagne célèbre ces moments du quotidien où les chiens nous inspirent à aller plus loin, à marcher plus longtemps et à explorer davantage. Pour soutenir cette énergie, Nutrience SubZero propose une alimentation riche en protéines, fabriquée au Canada, afin d'aider les chiens à faire le plein d'énergie pour chaque pas, chaque sprint et chaque aventure.

«Chez Nutrience, notre mission première est d'offrir de la nutrition de haute qualité qui favorise la santé, l'énergie et le bien-être général des chiens», dit Aga Baran, vice-présidente du marketing chez Nutrience. «La campagne "Laissez-vous porter par leur énergie" repose sur l'idée que nos chiens nous incitent à rester actifs au quotidien. Avec le défi Nutrience SubZero, nous célébrons ce lien et le soutenons grâce à une alimentation riche en protéines, élaborée au Canada, pour les aider à rester actifs.»

Le défi Strava Nutrience SubZero

Dates : 1er mai au 31 mai

Qui peut participer : Les propriétaires de chiens à travers le Canada

Comment participer : Suivez vos marches, courses et activités extérieures avec votre chien sur Strava

Objectif : Rester actif et grimper dans le classement

Grand prix : Un an de nourriture pour chien Nutrience SubZero

Pour donner vie à cette campagne, Nutrience lance un défi Strava à l'échelle nationale, du 1erau 31 mai, encourageant les participants et participantes à enregistrer leurs promenades, leurs courses et leurs activités de plein air avec leurs chiens. Qu'il s'agisse d'une petite balade ou d'une randonnée le week-end, chaque pas compte. Les participants auront la chance de concourir pour la première place du classement, et le participant le mieux classé remportera un an de nourriture Nutrience SubZero pour chiens. Le défi bénéficiera également de la participation enthousiaste du personnel de Nutrience et de Rolf C. Hagen inc., renforçant ainsi l'engagement de la marque en faveur d'un mode de vie actif et des animaux de compagnie qui l'inspirent. Les propriétaires d'animaux de compagnie partout au Canada sont invités à se joindre au mouvement, à célébrer l'énergie de leurs chiens et à rester actifs ensemble tout au long du mois.

Pour participer au défi Strava, cliquez ici . Bonne marche!

À propos de Nutrience

Nutrience s'engage à fournir une alimentation de haute qualité pour animaux de compagnie, qui favorise la santé, l'énergie et le bien-être des chiens et des chats. Avec des recettes élaborées au Canada, Nutrience continue de donner aux animaux de compagnie l'énergie nécessaire pour leurs aventures quotidiennes. Les produits Nutrience sont disponibles chez les détaillants spécialisés pour animaux de compagnie partout au Canada. Pour trouver un magasin près de chez vous, rendez-vous sur : https://nutrience.com/fr/ou-acheter/

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SOURCE Nutrience

Personne-ressource pour les médias: Taylor Race, Responsable du marketing de contenu chez Rolf C. Hagen inc. Adresse courriel : [email protected]