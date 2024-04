Défendons nos couleurs lors des Olympiades canadiennes des métiers Dévoilement d'Équipe Québec

QUÉBEC, le 15 avril 2024 /CNW/ - Les 30 et 31 mai, la ville de Québec accueillera les 28es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies organisées par Skills/Compétences Canada. La plus grande compétition de métiers spécialisés au pays se tiendra au Centre de foires-Expocité et rassemblera plus de 40 compétitions de métiers dans des secteurs essentiels à l'économie canadienne : la construction, des transports, des technologies de l'information ou encore les services.

Équipe Québec : 48 ambassadeurs de leur métier

Remise des médailles lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies de Winnipeg en 2023. En 2024, la compétition nationale de métiers se tiendra à Québec les 30 et 31 mai. Équipe Québec est composée des meilleurs élèves en formation professionnelle et formation technique de la province. (Groupe CNW/Compétences Québec)

Représentant 29 centres de formation professionnelle et 5 cégeps du Québec, Équipe Québec est composée de 48 compétiteurs venant de 9 régions. Compétences Québec est responsable de l'organisation entourant la participation de la délégation du Québec.

Face aux autres provinces et territoires, les compétiteurs québécois rivaliseront dans 32 métiers en compétition. Encadrés par un entraineur et soutenus par leur établissement de formation, ils et elles sont les ambassadeurs de leur métier. Plomberie, mécanique industrielle, charpenterie, cuisine, coiffure, mécatronique, technologie aérospatiale, autant de métiers indispensables à la croissance économique du Québec qui s'appuie sur une main d'œuvre qualifiée.

« La relève des métiers spécialisés du Québec commence dans nos centres de formation professionnelle et cégeps. Ils et elles porteront l'économie du Québec de demain, encourageons-les ! » Jean-Rock Gaudreault, directeur général de Compétences Québec

Les Olympiades canadiennes: valoriser les métiers spécialisés

Les Olympiades canadiennes sont organisées par Skills/Compétences Canada.

Depuis 1994, 1018 Québécoises et Québécois ont fait partie d'Équipe Québec et 629 d'entre eux ont décroché une médaille. Les résultats de la 28e édition des Olympiades canadiennes seront connus le 1er juin 2024.

À propos de Compétences Québec

Compétences Québec est un organisme dédié à la promotion des métiers spécialisés et les programmes de formation professionnelle et technique dont le mandat se traduit notamment par l'organisation des Olympiades québécoises des métiers et des technologies et la mise en place d'Équipe Québec lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

