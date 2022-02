Défauts de la loi sur la protection de la vie privée dans l'Union européenne : un avertissement pour le Canada

Intitulé Privacy Law Pitfalls: Lessons Learned from the European Union , le rapport compile les conclusions de plus d'une trentaine d'études réalisées par des tiers et de commentaires mettant en lumière les défauts repérés dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD) depuis sa mise en application en 2018.

« Bien que le RGPD ait amené des progrès dans la promotion et la sensibilisation relatives aux mesures de protection de la vie privée à l'échelle mondiale, après plus de trois ans, il se révèle nettement meilleur en théorie qu'en pratique, explique John Wiltshire, président et chef de la direction de l'ACM. On s'inquiète de plus en plus du fait que les déficiences de la législation entravent l'innovation, accablent les organes de réglementation et compliquent la vie des consommateurs. Le Canada a la possibilité de tirer des enseignements de l'expérience menée dans l'UE et de devenir encore une fois un chef de file mondial en créant une loi qui protège la vie privée des consommateurs tout en préservant l'énorme valeur socio-économique des données des Canadiens. »

La recherche a notamment permis de relever les pièges suivants dans le RGPD :

Fardeau réglementaire écrasant : Les gouvernements de l'UE assument avec peine les coûts et la complexité réglementaire de leur loi sur la protection de la vie privée. Environ les deux tiers (21) des pays européens interrogés par le Comité européen de la protection des données affirment que les organes de réglementation de l'ensemble de l' Europe ne disposent pas de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour réglementer efficacement la liste exhaustive des exigences du RGPD.

Conséquences disproportionnées pour les PME : Les petites et moyennes entreprises (PME) sont les plus durement touchées; elles ont de la difficulté à interpréter et à comprendre la complexité du RGPD, alors même que les données des consommateurs leur sont d'une importance cruciale pour être à la hauteur de la concurrence et contribuer à la croissance économique locale.

Complexité pour les consommateurs : En proie à la « fatigue du consentement », les consommateurs de l'UE sont moins susceptibles d'examiner attentivement les avis et de prendre des décisions éclairées. Ils sont également confrontés à un processus de résolution des plaintes lent et excessivement complexe.

« Les objectifs consistant à protéger la vie privée des consommateurs et à favoriser l'innovation en matière de données ne s'excluent pas mutuellement, ajoute M. Wiltshire. Les défauts du RGPD nous montrent que la rigidité et la complexité créent d'énormes obstacles pour les entreprises, les gouvernements et les consommateurs, et que le Canada doit donc adopter une approche plus proportionnelle et moins lourde. »

Le gouvernement du Canada est censé présenter de nouvelles dispositions visant à moderniser la législation canadienne sur la protection de la vie privée pour le secteur privé dès ce printemps. La nouvelle loi remplacera la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), qui a servi pendant plus d'une décennie de norme internationale pour la protection des renseignements personnels, mais qui doit maintenant être modernisée.

Les conclusions détaillées de la recherche peuvent être consultées dans le rapport complet (en anglais); pour y accéder, cliquez ici.

Pour consulter la synthèse du rapport en français, cliquez ici.

