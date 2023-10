HOUSTON, 14 octobre 2023 /CNW/ - DeerRun , un important fabricant mondial d'équipement d'entraînement physique, est heureux d'annoncer son expansion sur le marché canadien. DeerRun offre différents types de tapis roulants, y compris des tapis roulants intelligents, des tapis roulants pliants, des tapis roulants 2 en 1 et des tapis roulants sous le bureau, entre autres. L'entreprise propose maintenant ses solutions novatrices et de grande qualité aux amateurs d'entraînement physique partout au Canada.

DeerRun a établi une solide présence dans l'industrie de l'entraînement physique, et ses tapis roulants ont acquis une réputation de fiabilité, de fonctionnalité et d'avant-garde. Avec sa gamme diversifiée de tapis roulants conçus pour répondre à divers besoins en matière d'entraînement physique, DeerRun est prête à révolutionner l'industrie des équipements d'entraînement physique en faisant son entrée sur le marché canadien.

Voici les principales offres de produits de DeerRun au Canada :

1. Tapis roulants intelligents :

Les tapis roulants intelligents de DeerRun sont équipés d'une technologie de pointe qui permet aux utilisateurs de suivre leurs progrès en matière d'entraînement physique, de se fixer des plans d'entraînement personnalisés et même de se connecter à une application d'entraînement physique : PitPat. Ces tapis roulants offrent une expérience immersive et interactive lors des séances d'entraînement, de sorte qu'il est plus facile que jamais de conserver votre motivation et d'atteindre vos objectifs de remise en forme. Il est également possible d'organiser des compétitions avec vos amis en ligne à n'importe quel moment, ce qui peut optimiser l'aspect ludique des séances.

2. Tapis roulants pliants :

Parfaits pour les foyers où l'espace est limité, les tapis roulants pliants de DeerRun représentent la solution idéale pour ceux qui recherchent une option d'entraînement compacte et efficace. Leur conception favorisant les économies d'espace les rend parfaits pour les appartements et les petites salles de sport à domicile.

3. Tapis roulants 2 en 1 :

Pour les amateurs d'entraînement physique qui recherchent la variété, les tapis roulants 2 en 1 de DeerRun offrent une plateforme de course et de marche. Cette conception polyvalente permet aux utilisateurs de passer facilement d'un mode à l'autre et de s'adapter à différentes intensités d'entraînement. De plus, il est possible de plier les poignées pour faire du tapis roulant traditionnel 2 en 1 un tapis roulant sous le bureau. Cela permet de marcher en travaillant.

4. Tapis roulants sous le bureau :

Les tapis roulants sous le bureau de DeerRun sont parfaits pour ceux qui veulent demeurer actifs tout au long de leur journée de travail. Conçus pour s'installer sous un bureau debout, ils sont un moyen pratique d'intégrer l'activité physique à un emploi du temps chargé. Les tapis roulants sous le bureau vous aident à passer d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie légèrement actif.

L'expansion de DeerRun sur le marché canadien s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise visant à offrir ses produits aux amateurs d'entraînement physique du monde entier. En mettant l'accent sur la qualité des produits et l'expérience utilisateur, DeerRun vise à rendre l'entraînement physique accessible, agréable et efficace pour toutes les personnes, quel que soit leur niveau de forme physique.

Pour en savoir plus sur les tapis roulants intelligents, les tapis roulants pliants, les tapis roulants 2 en 1 et les tapis roulants sous le bureau de DeerRun, et pour découvrir la gamme des produits de l'entreprise, consultez le site suivant : https://deerruntreadmill.com/ .

À propos de DeerRun

DeerRun est un important fabricant mondial d'équipements d'entraînement physique reconnu pour ses tapis roulants novateurs et de grande qualité. Avec son engagement envers la satisfaction des clients et son accent sur la technologie de pointe, DeerRun est à l'avant-garde de l'industrie de l'entraînement physique.

