SHANGHAI, le 7 mai 2026 /CNW/ -- Deepvein Mining Tech, un développeur de systèmes robotiques pour les opérations minières, a remporté l'or aux NY Product Design Awards 2026 pour ses robots quadrupèdes intelligents de cartographie géologique et d'échantillonnage géochimique, une série de robots conçue pour l'exploration minière dans des environnements éloignés et à risque élevé.

Organisés par l'International Awards Associate (IAA), les NY Product Design Awards soulignent les réalisations en matière de conception de produits et d'innovation industrielle à l'échelle mondiale.

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L'exploration minière est devenue de plus en plus coûteuse et difficile sur le plan technique à mesure que les gisements facilement accessibles sont épuisés, particulièrement dans les régions éloignées et complexes sur le plan géologique où le travail sur le terrain peut être lent, nécessiter beaucoup de main-d'œuvre et être exigeant sur le plan opérationnel.

La série de robots primée de Deepvein a été développée pour répondre à ces contraintes grâce à une combinaison de matériel robotique quadrupède et de systèmes logiciels intégrés. La solution prend en charge la planification des itinéraires, la coordination des équipements, la consignation des échantillons et la gestion des données géologiques, ce qui aide à normaliser les opérations sur le terrain et à réduire les charges de travail manuelles.

Conçues pour la cartographie géologique et l'échantillonnage géochimique, les unités robotisées peuvent effectuer de façon autonome des tâches de collecte ciblées tout en réduisant le travail manuel répété sur le terrain. Un seul cycle de fonctionnement permet de recueillir environ 30 à 50 échantillons.

Selon les données de déploiement des actifs miniers exploités par des entreprises en Afrique, les cycles de collecte de données d'exploration ont été réduits d'environ 12 mois à une semaine, tandis que les coûts globaux des flux de travail ont diminué d'environ 40 %.

Au-delà des gains d'efficacité, l'utilisation de systèmes robotisés dans des zones abruptes, à température élevée ou difficiles d'accès peut aider à réduire l'exposition du personnel à des conditions dangereuses. L'amélioration du ciblage et de la gestion des flux de travail numériques peut également limiter les perturbations de surface inutiles pendant les premières étapes de l'exploration.

Deepvein développe un portefeuille plus large de robots miniers couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'industrie, avec des applications futures attendues pour le soutien au transport, l'inspection, l'entretien et la remise en état des sites, ainsi que pour l'itération continue de ses systèmes au stade de l'exploration.

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SOURCE Deepvein Mining Tech

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