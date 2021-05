La Version Gratuite du Principal Moteur d'Optimisation de l'IA Contribue à Accélérer le Déploiement Des Modèles d'IA et des Réseaux Neuronaux par les Ingénieurs, les Chercheurs et les Académiques.

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW/ - Deeplite, un fournisseur de logiciels d'IA conçus pour rendre d'autres modèles d'IA plus rapides, plus compacts et plus économes en énergie, a annoncé aujourd'hui sa version Deeplite Neutrino™ Community. Cette version gratuite offre une mise en pratique tout en permettant de nouvelles connexions et un échange de connaissances entre les membres de la communauté issus de différents milieux commerciaux, de recherche et académiques.

Les membres de la communauté bénéficieront du partage de commentaires et d'idées à l'aide de Deeplite Neutrino sur Github, tout en optimisant leurs modèles neuronaux et d'apprentissage approfondi en fonction des contraintes de mémoire, de calcul, de puissance et d'autres ressources sur les appareils photo, les drones, les smartphones et autres appareils en périphérie du réseau.

Alors que les entreprises souhaitent intégrer davantage de périphériques dans leurs stratégies d'IA et d'apprentissage approfondi, elles doivent relever le défi de faire fonctionner les modèles d'IA sur des périphériques dont les ressources matérielles sont souvent très limitées. Deeplite a créé Neutrino, un moteur d'optimisation intelligent pour les Deep Neural Networks (DNN) déployés sur des serveurs cloud et des périphériques, afin de permettre aux experts en IA d'optimiser automatiquement les modèles DNN hautes performances pour ces contraintes de ressources. Neutrino intègre des modèles DNN initiaux de grande taille qui ont été formés pour un cas d'utilisation spécifique et comprend les contraintes des périphériques pour fournir des modèles plus petits, plus efficaces et plus précis.

Neutrino Community est conçu pour les ingénieurs et les équipes d'apprentissage approfondi, aussi bien dans les startups que dans les grandes entreprises, ainsi que pour les chercheurs industriels et les académiques - toute personne cherchant à tester les avantages de l'optimisation sur ses modèles d'IA. Bien que puissants, les DNN sont des outils complexes qui nécessitent une grande puissance de calcul, ce qui peut représenter un obstacle au déploiement sur les appareils périphériques. Par conséquent, les développeurs ont souvent du mal à optimiser les modèles DNN, sans compromettre la précision, ce qui limite les avantages de leur stratégie d'IA.

« Nous recherchons constamment des moyens d'améliorer et d'étendre notre cluster d'IA, et la nouvelle version Neutrino Community de Deeplite nous permet d'offrir une optimisation DNN avancée et une collaboration avec notre réseau de chercheurs universitaires », a déclaré Yassine Hariri, scientifique principal en IA/ML chez CMC Microsystems. « En raison de la rareté des compétences en IA, il est souvent difficile de trouver des experts avec lesquels discuter des idées et des enjeux, c'est pourquoi nous sommes enthousiastes à l'idée de favoriser les interactions entre l'industrie et le monde universitaire. »

La communauté permettra aux membres d'accélérer et d'améliorer leurs projets actuels de recherche et de développement en matière d'IA en testant l'impact de l'optimisation de leurs modèles d'IA. Deeplite fournit différents exemples de la manière d'optimiser différentes applications et cas d'utilisation des modèles d'apprentissage approfondi, tels que la classification d'images, la détection d'objets et la segmentation sémantique.

La version communautaire de Deeplite Neutrino permet également d'accéder à deux ressources clés :

Deeplite Torch Zoo - une collection de modèles d'architectures DNN populaires et de jeux de données de référence pour le cadre PyTorch. Ses modèles préformés peuvent être utilisés comme point de départ pour optimiser les modèles d'architecture en utilisant Neutrino.

- une collection de modèles d'architectures DNN populaires et de jeux de données de référence pour le cadre PyTorch. Ses modèles préformés peuvent être utilisés comme point de départ pour optimiser les modèles d'architecture en utilisant Neutrino. Deeplite Profiler - un outil permettant de mesurer facilement et efficacement les performances d'un modèle d'apprentissage approfondi dans les structures PyTorch et TensorFlow 1.x. Les membres peuvent utiliser les métriques existantes ou créer leurs propres métriques personnalisées. En outre, les performances peuvent être comparées entre deux modèles d'apprentissage approfondi - par exemple, un modèle professeur et étudiant.

« La périphérie du réseau est essentielle : c'est là que les utilisateurs interagissent avec les appareils et les applications, que les entreprises se connectent avec les clients et que les données permettant de guider la stratégie et les opérations sont générées. Bien que les entreprises veuillent pousser leurs logiciels d'intelligence artificielle jusqu'à la périphérie, les ressources limitées des appareils périphériques les en empêchent », a déclaré Nick Romano, PDG et cofondateur de Deeplite. « Plutôt que de consacrer du temps et de l'argent pour essayer de construire un logiciel d'optimisation par leurs propres moyens, notre version gratuite Neutrino Community permet aux ingénieurs d'apprentissage approfondi et aux chercheurs de télécharger notre logiciel pour tester immédiatement l'optimisation de leurs modèles. Cela permettra d'accélérer davantage l'IA sur la périphérie et de faire progresser notre mission 'AI for Everyday Life'. »

Pour plus d'informations, ou pour vous inscrire à la Communauté, visitez le GitHub de Deeplite sur le site https://github.com/Deeplite/neutrino#Get-Your-Free-Community-License

À propos de Deeplite

Deeplite est une société de logiciels d'IA, située à Montréal, au Canada qui se consacre à la mise en œuvre de ce logiciel au quotidien. Deeplite utilise ce logiciel IA pour rendre automatiquement d'autres modèles d'AI plus rapides, plus petits et plus efficaces sur le plan énergétique, créant ainsi des réseaux neuronaux approfondis très compacts et très performants destinés à être déployés sur des appareils périphériques tels que des appareils photo, des détecteurs, des drones, des téléphones et des véhicules. Deeplite a été nommée dans la liste 2020 CB Insights AI100 des 100 premières sociétés privées d'IA et a été présentée par Gartner, Forbes, Inside IA et ARM IA comme un innovateur de premier plan dans le domaine de l'IA périphérique. Pour en savoir plus sur Deeplite, consultez le site www.deeplite.ai.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1519720/Deeplite_Logo.jpg

SOURCE Deeplite

Renseignements: Drew Miale, [email protected], http://www.deeplite.ai

Liens connexes

http://www.deeplite.ai