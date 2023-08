TAIYUAN, Chine, 30 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement provincial du Shanxi, au nord de la Chine, produit une émission télévisée d'expériences immersives pour raconter l'histoire légendaire des « marchands du Shanxi » du siècle.

« Deep in Shanxi with Rees: Shanxi Merchants » a été officiellement lancé récemment en ligne dans le monde entier. L'émission compte six épisodes d'une durée d'environ sept minutes chacun.

Grâce à l'exploration expérientielle, immersive et continue de Rees, un jeune Britannique « né après 1995 » l'émission décrit en détail la vieille ville de Ping Yao, la dynastie de la famille Qiao et d'autres sites historiques pour raconter l'histoire légendaire vieille d'un siècle des marchands du Shanxi et explorer la signification des maisons d'échange des marchands de Shanxi pour l'échange et le transfert d'argent, les quartiers résidentiels, les coutumes et les cultures des marchands du Shanxi.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=oBYvkhTD0iQ

SOURCE Shanxi Provincial People's Government

