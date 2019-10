DediProg Technology présente ses avancées en matière d'efficacité de programmation du stockage flash universel à l'occasion du salon Productronica 2019 à Munich

Le DP3000-G3 est un système de programmation automatisé de 3 e génération qui a considérablement amélioré les capacités et les fonctions de programmation de circuits intégrés. Il peut être installé aux côtés du dernier programmateur NuProgPlusafin d'activer 96 sites d'interfaces de connexion de programmation et d'accroître la vitesse de programmation de dispositifs de stockage flash universel jusqu'à 180 Mbit/s. Cette configuration multiplie les performances de programmation de dispositifs de stockage flash universel jusqu'à cinq fois par rapport aux solutions comparables. Pour la programmation générale de microcontrôleurs, il atteint une capacité de production maximale de 3 500 dispositifs par heure.

Le programmateur NuProgPlus est le premier programmateur TOUT-EN-UN du secteur qui couvre la programmation de tous types de circuits intégrés, y compris les dispositifs UFS/eMMC et les microcontrôleurs. NuProgPlusest conçu pour répondre aux besoins de programmation de circuits intégrés des 10 prochaines années, et il couvre un large éventail de protocoles de programmation, les signaux différentiels, l'intégrité de programmation, les programmes de sécurité et la durée de programmation la plus courte.

DediProg a également lancé le DP2T pour répondre à la demande du marché avec un système d'automatisation de programmation pour les environnements de production diversifiés à faible volume. Le DP2T peut être configuré avec des accessoires afin d'automatiser le dispositif de circuit intégré dans le conditionnement en bande et en bobine, les plateaux JEDEC et l'inspection optique automatisée avec un rendement d'environ 1 000 dispositifs par heure. Un procédé d'automatisation simple peut être réalisé par DP2T afin de minimiser les manipulations, d'améliorer la qualité et d'accroître l'efficacité.

DediProg améliore et fait rapidement progresser les technologies de programmation avec plus de 250 systèmes d'automatisation de programmation installés à travers le monde et plus de 800 programmateurs de stockage flash universel livrés. La position dominante de DediProg dans le secteur de la programmation de circuits intégrés ne cesse de se consolider grâce à ses percées dans le domaine des programmateurs et de l'automatisation.

Lors du salon Productronica à Munich, DediProg et le distributeur allemand de DediProg, AdoptSMT Europe GmbH, présenteront des technologies de programmation de circuits intégrés au hall B2, stand 117 ainsi qu'au hall A3, stand 181, respectivement. Découvrez également comment accroître l'efficacité de la programmation et réduire les coûts totaux en visitant www.DediProg.com ou en communiquant avec sales@DediProg.com.

À propos de DediProg Technology

DediProg conçoit et se spécialise dans les solutions de programmation de circuits intégrés. En tant qu'expert reconnu de la programmation de circuits intégrés, la technologie d'automatisation de DediProg est capable de gérer de minuscules solutions WLCSP et est configurable pour répondre à divers besoins en matière de programmation. DediProg a également établi une équipe d'assistance technique dans différentes régions afin de fournir des consultations et des services de programmation de circuits intégrés à des clients du monde entier.

