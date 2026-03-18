Décroissance démographique et ralentissement économique : un levier oublié du budget 2026-2027, déplore AXTRA

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Présente au huis clos budgétaire provincial, AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, constate que les investissements en matière d'emploi et de développement des compétences de la main-d'œuvre demeurent largement insuffisants dans un contexte d'incertitude et de ralentissement économique.

Assurer des services d'emploi accessibles et de qualité

Face à la décroissance annoncée du bassin de main-d'œuvre et à son effet négatif sur la création de postes, l'Alliance s'inquiète du manque de vision de l'État québécois et de l'effritement de l'offre de services publics d'emploi.

« Notre réseau est confronté à une combinaison de facteurs préoccupants, dont un sous-financement structurel persistant et un resserrement marqué de l'accessibilité aux mesures d'aide à l'emploi. L'inaction du gouvernement soulève des inquiétudes quant à notre capacité collective à répondre adéquatement aux besoins de la population et du marché du travail », souligne Valérie Roy, directrice générale d'AXTRA.

L'Alliance rappelle que l'accès à des services d'accompagnement de qualité constitue un levier incontournable pour favoriser une participation durable au marché du travail et contribue directement à la vitalité économique du Québec, en facilitant notamment l'arrimage entre les besoins des entreprises et les compétences disponibles.

Adopter une véritable logique d'efficience

Au-delà des sommes investies, AXTRA souligne l'importance d'assurer une utilisation efficiente des ressources, en misant sur des approches souples et adaptées aux réalités du terrain ainsi que sur une gouvernance qui favorise la confiance, la prévisibilité et la capacité d'agir des centres-conseils en emploi.

« Nous saluons la volonté du gouvernement d'améliorer l'efficacité des services publics; toutefois, les retombées annoncées ne sont pas au rendez-vous. Il est plus qu'urgent de recentrer l'investissement public sur l'accompagnement des personnes plutôt que sur la gestion des processus », soutient Mme Roy.

Un cadre de financement adéquat, fondé sur le juste coût des services, est essentiel pour permettre aux centres-conseils en emploi de déployer des interventions efficaces et cohérentes, afin d'agir en amont et d'éviter, dans bien des cas, le recours à des mesures de soutien étatique plus coûteuses.

À propos d'AXTRA

AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi, a pour mission de représenter, informer et soutenir ses 89 centres-conseils en emploi face aux enjeux du marché du travail. Ses membres regroupent plus de 1 700 professionnel•les qualifié•es et accompagnent annuellement quelque 80 000 personnes dans leur cheminement professionnel (recherche d'emploi, réorientation de carrière, etc.), de même que des milliers d'entreprises à travers la province.

SOURCE AXTRA, l'Alliance des centres-conseils en emploi

Renseignements : Gabrielle St-Cyr, chargée de projet principale en recherche, analyse et communications, AXTRA | Alliance des centres-conseils en emploi, 514 238-9255, [email protected]