Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal - Le ministre Jean Boulet annonce une hausse salariale pour près de 1 600 travailleurs

QUÉBEC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal sera modifié pour hausser de 2,2 % par année le salaire horaire minimal de près de 1 600 travailleurs jusqu'en 2025.

Le Décret modifié entrera en vigueur au moment de sa publication à la Gazette officielle du Québec, le 23 février 2022, à l'exception des hausses salariales qui entreront en vigueur le 23 mai 2022.

Citation :

« Le gouvernement du Québec est à l'écoute des demandes formulées par le Comité paritaire des boueurs de la région de Montréal, et, en modifiant le Décret, nous agissons en ce sens. Les modifications proposées au Décret permettront notamment aux salariés concernés de préserver leur pouvoir d'achat. Ces hausses sont similaires à celles prévues dans d'autres secteurs d'activité au Québec et demeurent acceptables, considérant l'augmentation du nombre de postes vacants pour certains types d'emplois prédominants dans l'industrie du transport des déchets. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le régime québécois des décrets de convention collective est volontaire, et, dans le présent cas, il s'agit d'une initiative des parties patronale et syndicale contractantes.

La partie patronale contractante est représentée par le Réseau Environnement, tandis que la partie syndicale est représentée par les Teamsters Québec, Section locale 106, et les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, Section locale 501.

les Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, Section locale 501. Le Décret sur l'enlèvement des déchets solides de la région de Montréal assujettit au total 1 828 salariés et 297 employeurs.

Le projet de décret a été publié à la Gazette officielle du Québec le 6 octobre 2021, et un avis a été publié le même jour dans un journal de langue française et de langue anglaise pour une période de consultation publique de 45 jours qui s'est terminée le 22 novembre 2021. Aucun commentaire n'a été reçu.



Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796