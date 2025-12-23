LIANYUNGANG, Chine, le 23 déc. 2025 /CNW/ -- Définie par l'interaction des montagnes et de la mer, Lianyungang a longtemps tiré un sens de sa géographie. Des paysages mythiques associés à La Pérégrination vers l'Ouest à sa position d'extrêmité orientale du nouveau pont terrestre eurasien, la ville occupe une place distinctive dans l'imaginaire culturel et historique de la Chine.

Une vidéo promotionnelle pour l'initiative Reading the City de Lianyungang. (PRNewsfoto/Lianyungang Municipal Committee Propaganda Department)

Depuis août 2025, le service de la publicité du comité municipal de Lianyungang a lancé l'initiative Lecture de la ville, un programme de culture urbaine qui explore l'architecture, les noms de lieux et les marques locales établies de longue date. La série invite les résidents et les visiteurs à s'intéresser à l'histoire et à l'identité de la ville grâce à son environnement bâti et à ses monuments quotidiens.

Le conte de la montagne

La montagne Huaguo, largement considérée comme la source culturelle de La Pérégrination vers l'Ouest, est étroitement associée aux thèmes de l'exploration, de la résilience et de l'ingéniosité. Au cours des dernières années, Lianyungang a développé des sites de visiteurs immersifs tels que la grotte du rideau d'eau et les soixante-douze grottes, permettant d'expérimenter des références littéraires comme des espaces physiques. À proximité, les sculptures de falaises de la dynastie Han orientale sur la montagne Kongwang offrent un contrepoint plus discret, soulignant le rôle de longue date de la ville comme carrefour de la croyance, de l'art et des échanges.

La chronique de la mer

Le long du littoral de Lianyungang, des baies courbées et des zones humides protégées constituent une étape importante pour les oiseaux migrateurs, soulignant l'importance écologique de la région. Historiquement, la ville a servi de jonction essentielle entre les routes terrestres et maritimes, allant des premiers réseaux de la Route de la soie aux corridors ferroviaires modernes, laissant derrière elle un héritage maritime multidimensionnel. Aujourd'hui, le port de Lianyungang maintient des liaisons maritimes avec près de 1 000 ports dans plus de 160 pays et régions, reliant les modèles historiques d'échanges avec le commerce contemporain dans le cadre de l'Initiative Ceinture et Route.

