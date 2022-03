TORONTO, 1er mars 2022 /CNW/ - UNIS Technology Ltd, une multinationale qui conçoit et fabrique des jeux payants, annonce le lancement de sa nouvelle marque grand public appelée TekyGo!, dont les créations intègrent la technologie des jeux d'arcade à des jouets d'exercice pour les enfants.

TekyGo! est une plateforme de jeux conçue pour encourager l'activité physique et favoriser l'apprentissage développemental chez les enfants de 2 à 7 ans. Grâce à une console de jeu unique et à des accessoires compatibles, TekyGo! transforme la relation sédentaire avec les écrans en une relation active, remplie de plaisir et d'aventures qui feront bouger les enfants à la maison.

TekyGo! a été fondé à Toronto, au Canada, par une équipe de professionnels ayant de l'expérience en conception de jeux et dans l'industrie du divertissement. Sa création a été motivée par une mission bien précise : permettre aux enfants du monde entier d'atteindre leur incroyable potentiel grâce à des jeux favorisant le développement et à l'activité physique, aux côtés d'un compagnon qui les suivra toute leur vie.

Le premier produit lancé par UNIS est le TekyGo! Junior Bouncer. Il est compatible avec tous les jeux fonctionnant avec la trampoline du TekyGo! Portal. Le TekyGo! Junior Bouncer est fait de tissus doux et possède une barre de sécurité munie d'une poignée en mousse. Les enfants de 2 à 7 ans peuvent sauter et rebondir sur la trampoline en toute sécurité tout en s'amusant grâce à des jeux éducatifs et de développement qui se synchronisent avec leurs mouvements. Lorsque la barre de sécurité est retirée, le Junior Bouncer peut être assemblé et démonté en moins de 5 minutes, ce qui permet de le transporter et de facilement le ranger.

Le TekyGo! Junior Bouncer est le premier de plusieurs accessoires qui seront dévoilés en 2022. Le prochain sera un jouet en peluche qui bouge, et les enfants pourront l'emmener avec eux dans des aventures de TekyGo! encore plus amusantes et passionnantes! Son lancement est prévu pour le milieu de 2022.

Le TekyGo! Portal et le TekyGo! Junior Bouncer sont maintenant en vente sur notre site Web à l'adresse www.tekygo.com .

À propos d'UNIS Technology LTD

Possédant près de 30 ans d'expérience dans l'industrie, UNIS est l'un des chefs de file dans le domaine du jeu payant et a lancé de nombreux produits à succès sur le marché du divertissement dans le monde entier. Leur slogan, Le plaisir est universel, reflète leur engagement à offrir des jeux amusants pour tous, des jeux qui permettront à la jeune génération de s'épanouir.

