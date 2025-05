Ce nouveau jeu met en scène une métropole prospère dans un décor victorien où les joueurs partiront à l'aventure avec divers personnages et se livreront à des combats dynamiques centrés sur l'action.

SINGAPOUR, 12 mai 2025 /CNW/ - Silver Palace, un ARPG d'aventure fantastique conçu avec l'Unreal Engine 5, a été officiellement présenté aujourd'hui en même temps que l'ouverture des préinscriptions mondiales. L'annonce de la marque de divertissement interactif Elementa a été accompagnée d'une toute nouvelle bande-annonce et d'une présentation du jeu de plus de 10 minutes. Les préinscriptions pour le jeu sont désormais disponibles sur le site officiel.

Silver Palace est un tout nouvel ARPG se déroulant dans une métropole prospère au décor victorien. Il propose une histoire captivante, un style artistique raffiné, des personnages originaux et un système de combat dynamique et centré sur l'action. Les joueurs incarneront un « détective » et partiront à l'aventure avec divers partenaires pour vaincre des ennemis inconnus et percer les mystères de Silvernia, une métropole industrialisée fondée sur la puissance du Silverium.

La découverte du Silverium a entraîné l'industrialisation de Silvernia. Cet élément révolutionnaire a transformé la technologie et la vie quotidienne au-delà de l'imagination, attirant de nombreux résidents et favorisant l'innovation. La ville est devenue un haut lieu de miracles, grâce à l'industrialisation massive et à la monétisation du Silvernium sous l'administration de la ville.

Dans Silver Palace, les joueurs incarnent un « détective » chargé d'enquêter sur des crimes et de découvrir des vérités cachées. Alors que diverses factions, des monopoles d'entreprises aux syndicats clandestins en passant par les affiliations royales et les cultes, se disputent le contrôle du Silverium, et des tensions naissent dans toute la ville.

Animé par le moteur Unreal Engine 5, Silver Palace présente des personnages de style animé et un système de combat fluide et immersif. Les joueurs peuvent passer d'un personnage à l'autre en temps réel pour utiliser leurs compétences et enchaîner des QTE. En explorant les vastes environnements de la ville, ils se rendront sur les scènes de crime, chercheront des indices dans l'ombre, combattront leurs ennemis et dévoileront ainsi un peu plus de l'histoire de Silvernia.

Pour en savoir plus sur Silver Palace et suivre les dernières nouvelles, suivez @SilverPalace(SilverPalace_EN) sur X, @Silver Palace sur Facebook et @Silver Palace sur YouTube.

