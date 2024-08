Découvrez Macao : gagnez des visites exclusives avec le jeu-questionnaire en ligne Experience Macao Limited Edition

Découvrez le charme unique de Macao d'aujourd'hui

MACAO, 26 août 2024 /CNW/ - L'Office du tourisme du gouvernement de Macao (MGTO) a annoncé aujourd'hui le jeu-questionnaire interactif en ligne Experience Macao Limited Edition à 11 h, heure de Beijing, lors d'une conférence de presse. Cette initiative invite les voyageurs qui répondent aux exigences de l'événement à participer à un jeu-questionnaire pour courir la chance de gagner l'un des 100 prix Experience Macao en édition limitée. Ces prix offrent aux gagnants une occasion unique d'explorer Macao et de se plonger dans les diverses attractions culturelles de la ville. MGTO a travaillé en étroite collaboration avec six centres de villégiature intégrés et commanditaires d'événements : Galaxy Macau, Melco Resorts & Entertainment, MGM, Sands China Limited, Wynn Resorts Macau et SJM Resorts.

La campagne Experience Macao Limited Edition a officiellement été lancée. Répondez aux questions en ligne et vous aurez l’occasion de vivre votre propre expérience extraordinaire à Macao. Explorez ExperienceMacaoLimitedEdition.com et obtenez de plus amples renseignements.

Maria Helena de Senna Fernandes, directrice de MGTO, a déclaré : « Que vous soyez déjà une experte de Macao ou que vous commenciez à explorer les charmes de notre ville, ce jeu est conçu pour vous. Tout le monde est invité à découvrir les merveilles de Macao. »

MIYEON, membre d'un groupe populaire de filles coréennes (G)I-DLE, lancera une vidéo musicale et unique spéciale, Lovin' My Stay, inspirée de son parcours à Macao. En visitant différents points d'intérêt, sa musique captera l'esprit de la ville et partagera son énergie vibrante avec son auditoire. Grâce à son regard, les amateurs et les visiteurs auront un nouvel aperçu de ce qui fait de Macao une destination vraiment unique.

Explorez Macao

La campagne Experience Macao Limited Edition, qui se déroulera du 26 août au 17 octobre 2024, se divise en trois étapes :

Étape 1 : du 26 août au 4 septembre

Étape 2 : du 16 au 25 septembre

Étape 3 : du 7 au 17 octobre

Les participants peuvent visiter le site Web de la campagne ExperienceMacaoLimitedEdition.com et suivre @visitmacao sur Instagram pour recevoir des conseils et des mises à jour tout au long de l'événement.

Pour participer, les visiteurs doivent répondre à des questions sur Macao. Les personnes qui répondent correctement aux trois questions seront inscrites pour courir la chance de gagner l'un des 100 prix Experience Macao Limited Edition, y compris des billets d'avion vers Macao et l'hébergement, des voyages dans six centres de villégiature de renommée mondiale, l'exploration de sites du patrimoine mondial, des expériences culturelles immatérielles, Des restaurants étoilés et des activités d'aventure passionnantes.

De plus, les gagnants des 100 prix Experience Macao Limited Edition peuvent partager leurs expériences de Macao sur les médias sociaux avec le mot-clic officiel #MacaoLimitedEdition et sur le compte officiel de l'Office du tourisme de Macao. Le gagnant chanceux ayant le plus de mentions J'aime remportera le prix Ultimate Experience Macao Limited Edition. Les visiteurs sont également invités à participer à des jeux et à créer conjointement des vidéoclips avec des influenceurs du monde entier, inspirés de la ville et de la chanson thème.

Joignez-vous à l'enthousiasme en visitant le site Web Experience Macao en édition limitée, la page Instagram officielle de l'Office du tourisme du gouvernement de Macao et Facebook, pour connaître les dernières mises à jour et les chances de gagner des expériences inoubliables.

À propos de l'Office du tourisme du gouvernement de Macao

L'Office du tourisme du gouvernement de Macao est l'organisme officiel chargé de promouvoir Macao comme destination touristique de choix. MGTO se consacre à l'amélioration de l'industrie touristique de la ville en mettant en valeur son riche patrimoine culturel, son divertissement dynamique et sa scène culinaire diversifiée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2488418/KV_5_27M.jpg

SOURCE Macao Government Tourism Office

PERSONNE-RESSOURCE : Yoki Xue, +852 67655074, [email protected], https://www.macaotourism.gov.mo/en/