Découvrez les restaurants du Guide MICHELIN depuis le confort de votre foyer grâce à DoorDash

DoorDash Canada devient le partenaire exclusif du Guide MICHELIN Toronto comme plateforme de livraison sur demande.

TORONTO, le 16 sept. 2022 /CNW/ - Dorénavant, les Torontois peuvent savourer le repas d'un restaurant classé dans le Guide MICHELIN sans quitter le confort de leur foyer grâce à un partenariat exclusif avec DoorDash au Canada. Depuis l'événement inaugural tenu hier par le Guide MICHELIN et Destination Toronto, certains des grands favoris locaux du Guide MICHELIN Toronto (Amal, Fat Pasha, Favorites, Puerto Bravo et bien d'autres) sont accessibles sur DoorDash pour la livraison. Des charmants cafés aux expériences gastronomiques, DoorDash fait passer la livraison de repas en ville à un niveau supérieur pour permettre à tout le monde de déguster les mets les plus savoureux.

Vous célébrez une occasion spéciale, vous recevez, ou vous voulez simplement vous gâter? Avec DoorDash, il est facile de se faire livrer à domicile un repas d'un des restaurants cotés par le Guide Michelin, sans réservation ou attente, pour vivre une expérience culinaire comme si vous étiez au restaurant.

« Les consommateurs continuent à souligner les occasions spéciales avec leurs proches à la maison, et notre partenariat avec Michelin arrive à point nommé pour rendre ces moments précieux encore plus prestigieux, affirme Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. En nous employant constamment à élargir notre offre et à accroître l'accès à des repas haut de gamme, nous aspirons à rendre facile pour nos clients de commander auprès de restaurants classés par Michelin, et une personne sur trois au Canada commande à partir de notre choix de restaurants DoorDash Premium. »

Michelin a lancé son Guide en 1900 dans le cadre d'une stratégie de vente visant à inciter les automobilistes à prendre la route. Aujourd'hui, le Guide MICHELIN évalue des restaurants et des hôtels dans plus de 60 destinations. Toronto fait partie de l'expansion de Michelin au Canada, et la première sélection à Vancouver est prévue plus tard en 2022.

Le Guide MICHELIN classe les restaurants dans ces catégories :

Étoiles MICHELIN : les restaurants peuvent recevoir d'une à trois étoiles MICHELIN. Une étoile MICHELIN correspond à « une très bonne table dans sa catégorie ». Deux étoiles MICHELIN correspondent à « une excellente cuisine, qui vaut le détour ». Trois étoiles MICHELIN sont réservées aux restaurants « dont la cuisine est exceptionnelle et mérite un voyage spécial ».

Les inspecteurs Michelin évaluent un restaurant selon cinq critères :

La qualité des produits; L'harmonisation des saveurs; La maîtrise des techniques de cuisson; La personnalité du chef et sa cuisine; La cohérence entre les visites (chaque restaurant est visité plusieurs fois par année).

Selon le Guide MICHELIN Toronto, les meilleurs restaurants de la ville accessibles sur DoorDash proposent des mets allant de la cuisine libanaise aux délices thaïlandais en passant par les incontournables dumplings.

« Nous sommes ravis de lancer le Guide MICHELIN à Toronto et de pouvoir compter sur DoorDash Canada comme partenaire à titre de plateforme exclusive de livraison sur demande, explique Cara Cornelius, directrice des expériences culinaires et de voyage pour Michelin Amériques. L'expérience culinaire évolue constamment sur le plan des saveurs, des cultures et des techniques, mais nous remarquons un intérêt grandissant pour les chefs qui renouent avec leurs invités en leur proposant une cuisine inspirante. DoorDash compte poursuivre sur cette lancée pour offrir aux Canadiens l'expérience de la restauration du Guide MICHELIN dans le confort de leur foyer. »

Les restaurants du Guide MICHELIN Toronto accessibles sur DoorDash seront signalés dans une bannière sur leur profil, et les consommateurs auront la possibilité de chercher des restaurants classés par Michelin avec l'outil de recherche intégré à l'application. DoorDash est la seule plateforme de livraison à la demande associée à Michelin au Canada, et à ce titre, la seule à pouvoir mettre en valeur ses recommandations.

Dans le cadre de l'accessibilité des restaurants de DoorDash Premium, sans frais supplémentaires, la livraison express est un autre aspect rehaussant l'expérience du consommateur en garantissant que la qualité des aliments demeure intacte lors du trajet du restaurant à la porte de son domicile. La livraison express assure les délais les plus courts dans la livraison des repas des restaurants de DoorDash Premium au domicile du consommateur, tout en garantissant la qualité des aliments et des ingrédients. La livraison express est également offerte à Calgary, Montréal et Vancouver.

Visitez DoorDash Premium sur l'application DoorDash, ou en ligne à doordash.ca, pour commander auprès de restaurants sélectionnés par le Guide MICHELIN Toronto, et ce, sans réservation ni attente.

