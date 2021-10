Découvrez les lauréates et lauréats de cette année

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de mettre en valeur l'action bénévole dans les domaines du loisir et du sport au Québec, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, tient à souligner le succès et l'implication des 21 lauréates et lauréats des prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.

Au Québec, plusieurs milliers de personnes réalisent annuellement des actions bénévoles en loisir et en sport. Depuis 1992, l'apport inestimable de ces bénévoles au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens est mis en lumière par le biais des prix Dollard-Morin.

Voici la liste des prix attribués en 2021 :

Volet national : ce volet met en lumière l'engagement d'un bénévole en loisir et d'un bénévole en sport, ayant une portée provinciale, nationale ou internationale.

Lauréate en loisir : M me Maryse Robitaille

Lauréat en sport : M. Luc Bisaillon

Volet Relève : ce volet souligne l'engagement bénévole de jeunes âgés de 14 à 35 ans.

Lauréat en loisir : M. Luc Bataillard

Lauréat en sport : M. Charles Girouard

Volet Soutien au bénévolat : ce volet reconnaît le soutien apporté par un organisme en matière de bénévolat en loisir et en sport dans son milieu.

Organisme lauréat : Ligue de dodgeball de Québec

Volet régional : ce volet met en lumière l'engagement d'un bénévole en loisir ou en sport, ayant une portée locale ou régionale.

Abitibi-Témiscamingue : Réal Couture

Bas-Saint-Laurent : Lise Lemelin

: Capitale-Nationale : Jean David

Centre-du-Québec : Andrée Brière

Chaudière-Appalaches : Michel Blais

Côte-Nord : Patricia Saindon

Estrie : Franklin Dorey

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine : Monique Doucet

Lanaudière : Marie-Thérèse Brousseau

Laurentides : Dany Lefebvre

Laval : Pauline Trudel-Bergeron

: Mauricie : Pascal Boislard

Montérégie : Vicky Jolicoeur

Montréal : Sylvie Sauvé

Outaouais : Gerry Mulligan

Saguenay−Lac-Saint-Jean : Nicolas Dufour

Citation :

« Je remercie sincèrement les bénévoles de leur engagement sans pareil dans le monde du loisir et du sport. La pandémie a été un grand défi, mais vous avez su trouver des façons créatives et ingénieuses de continuer à vous impliquer dans nos organismes. Avec votre passion, vous insufflez un dynamisme exceptionnel dans notre milieu, et votre implication mérite d'être soulignée. Nous avons besoin de vous, et je suis très fière de voir que tant de personnes donnent de leur temps pour permettre à leurs concitoyennes et concitoyens de pratiquer des activités qui les passionnent. Bravo à tous les lauréats et lauréates, vous êtes de magnifiques exemples. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SPORTSQUEBEC et l'Association québécoise du loisir municipal.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le prix, vous pouvez consulter le site www.education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/prix-du-benevolat-en-loisir-et-en-sport-dollard-morin.

