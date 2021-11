Découvrez les lauréates du 21e concours Prix Femmes d'affaires du Québec

« La cuvée 2021 du concours regorge de femmes exceptionnelles aux parcours professionnels plus inspirants les uns des autres et méritent d'être reconnues. Elles contribuent de façon marquée à la vitalité et à la richesse de notre économie. C'est un privilège et aussi une grande responsabilité de promouvoir de nouveaux modèles d'entrepreneures et de femmes d'affaires inspirantes et ambitieuses, de façon à en inspirer d'autres à aller au bout de leurs rêves. Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec croit fermement à l'importance de contribuer au rayonnement des femmes dans l'espace économique québécois », soutient Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec .

Pour une 21e année, le concours Prix Femmes d'affaires du Québec fait rayonner l'excellence, le dynamisme et l'audace des entrepreneures et des femmes d'affaires d'ici. Nous désirons reconnaître leur savoir-faire et leur savoir-être, leurs réalisations et leur impact dans toutes les sphères de l'économie québécoise. L'édition 2021 établit une ligne stratégique claire et audacieuse afin de reconnaître la richesse et l'impact de la diversité des femmes au sein de la communauté d'affaires du Québec. Le jury de sélection indépendant était présidé par madame Marjorie Michel.

En 20 ans d'existence, 528 finalistes ont été honorées et 190 lauréates ont été primées lors du prestigieux gala annuel. Grâce à des partenaires d'envergure, le concours Prix Femmes d'affaires du Québec demeure, depuis sa création, l'unique concours s'adressant aux entrepreneures et aux femmes d'affaires du Québec, tous secteurs confondus.

Cette année, les lauréates se sont distinguées dans 15 catégories:

Leattytia Badinbanga, Pattes Vertes - Prix Coup de coeur, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec Indira Moudi , Viandes Lafrance - Entrepreneure d'impact - Femmes en mouvement Desjardins Marie-Amélie Guilbault, JolieRide - Entrepreneure d'impact - Solopreneure audacieuse Alison Green , Bien Chez Soi Franchise - Entrepreneure d'impact - Petite entreprise Andra Gomez , Omy Laboratoires - Entrepreneure d'impact - Moyenne entreprise Caroline Fradet , Ferlac/Serres Toundra - Entrepreneure d'impact - Grande entreprise Christine Renaud , e-180 - Entrepreneure d'impact - Entreprise d'étant le plus illustrée à l'international Sarah Legendre Bilodeau , Videns Analytics - Entrepreneure d'impact - Prix d'avenir Marlène Hutchinson, Cycle environnement - Entrepreneure d'impact - Entreprise à propriété féminine certifiée Christine Fortin , Réseau Maisons Oxygène - Leader d'influence - Organisme ou entreprise sociale Sonia Bélanger, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Leader d'influence - Organisme public ou parapublic Anna Chif, Dialogue Technologies de la Santé - Leader d'influence - Entreprise privée Déborah Cherenfant, Femmes entrepreneures, Banque TD - Femmes d'exception - Femme engagée dans sa communauté Exportation et développement Canada - Organisation engagée dans une économie plus inclusive - Impact diversité Accenture - Organisation engagée dans une économie plus inclusive - Impact féminin

La présentation du concours et du gala Prix Femmes d'affaires du Québec, sous la coprésidence d'honneur de mesdames Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation, Desjardins Capital et Lyne Robitaille, Vice-présidente principale, Journaux, Livres et Magazines, Québecor est possible grâce à la contribution de partenaires d'envergure, notamment le partenaire présentateur, Desjardins, le partenaire diffuseur, Le Journal de Montréal & Le Journal de Québec, les partenaires Or, EY, le Gouvernement du Québec et Lavery avocats, ainsi que les partenaires Argent, BMO, Brio Conseils, Demers Beaulne, EDC, Fasken, Filo Import, Fonds de solidarité FTQ, IG Gestion de patrimoine-Anik Lehouiller, Investissement Québec, Nelly De Vuyst et Pardeux/Uxpertise.

Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Célébrant ses 40 ans cette année, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec vise à accélérer la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles soient aptes à rayonner dans le monde entier.

Liste complète des lauréates et finalistes provenant de 11 régions du Québec.

