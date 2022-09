Découvrez le sèche-mains qui élimine les bactéries dans l'air.

Citron Hygiène et Velair Group annoncent un nouveau partenariat, apportant en Amérique du Nord une technologie d'hygiène des mains durable, élégante et éliminant les bactéries.

TORONTO, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Citron Hygiène, une entreprise mondiale de services d'hygiène des salles de bain, et Velair Group, un fabricant de sèche-mains innovant, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat en Amérique du Nord avec le lancement du sèche-mains Pebble+. Ensemble, les deux organisations s'engagent à apporter dans les espaces publics une technologie d'hygiène des mains plus avancée, en élevant la barre pour les normes de santé publique et la durabilité, le tout à un coût abordable.

Le Pebble+ offre un protocole d'hygiène avancé, économe en énergie, bon pour la planète, et le meilleur de sa catégorie grâce à une ingénierie de nouvelle génération. La stérilisation locale de l'air et la désinfection par UV-C permettent d'éliminer 99,9 % des bactéries, à un moindre coût pour la planète comme pour les entreprises. Il stérilise l'air grâce à un filtre H13 intelligent et est certifié TUV SUD pour l'élimination des bactéries et des virus de l'air ambiant. Le Pebble a une faible incidence sur l'environnement, produisant 90 % de CO2 en moins par rapport aux autres sèche-mains, offrant ainsi une solution durable, sans papier et à haut rendement.

Il est désormais disponible exclusivement par l'intermédiaire de Citron Hygiène dans le cadre d'un programme de location complet, le premier du genre, qui permet aux entreprises de disposer de leurs sèche-mains moyennant une redevance mensuelle sans avoir à débourser un capital initial important.

« La plupart des entreprises ont élevé leur protocole d'hygiène des mains, mais trop peu d'entre elles ont trouvé des solutions de séchage des mains durables, rentables et efficaces sur le plan énergétique », a déclaré Robert Guice, PDG de Citron Hygiène. « L'extension en Amérique du Nord de notre partenariat avec Velair est une nouvelle étape dans la redéfinition des normes d'hygiène des salles de bain dans cette région et renforce l'engagement de Citron Hygiène en faveur de la durabilité au niveau mondial. Notre programme de sèches-mains sous contrat, unique dans le secteur, permettra aux entreprises de proposer une technologie de sèches-mains hygiénique, économique, à faible émission, la meilleure de sa catégorie, comme le Pebble+, sans que le client ait à débourser un capital important. »

« Au cours des deux dernières années au Royaume-Uni, nous avons établi un partenariat exceptionnellement solide avec Citron Hygiène. Il était donc parfaitement logique de développer ce partenariat aux États-Unis et au Canada », a déclaré Matt Anderson, directeur général, Velair Group.

« Citron Hygiène est une entreprise dont les valeurs se marient parfaitement avec l'introduction du Pebble+ en Amérique du Nord. Dans un monde qui se remet encore de la pandémie dévastatrice de la Covid-19, il était clair qu'il manquait, dans le marché nord-américain des sèche-mains, un produit répondant aux normes d'hygiène exceptionnelles que les utilisateurs attendent désormais dans les salles de bain. »

Lorsqu'il s'agit d'une bonne hygiène des mains, le séchage efficace des mains est une étape essentielle qui ne doit jamais être oubliée. Non seulement les mains mouillées laissent des gouttes d'eau sur les surfaces et les sols, ce qui accroît le risque de glissades, de trébuchements, de chutes et de contamination, mais elles peuvent également propager jusqu'à 1000 fois plus de bactéries que les mains sèches. Si le public peut prendre en main les protocoles d'hygiène des mains, il incombe aux entreprises et aux organisations de fournir la technologie d'hygiène adéquate pour soutenir des mesures efficaces.

Le Pebble+ aide les entreprises à économiser jusqu'à 96 % sur les coûts de séchage des mains grâce à une technologie de séchage automatique économe en énergie. La technologie prête à l'emploi du Pebble+ signifie que, dans le cas improbable où il serait nécessaire de remplacer un appareil, une nouvelle unité pourra être facilement branchée en place, ne laissant jamais les entreprises sans sèche-mains. Le Pebble+ est le choix idéal pour entrer sur le marché émergent des sèche-mains en Amérique du Nord. Les entreprises d'Amérique du Nord intéressées par l'installation du Pebble+ dans leurs salles de bain peuvent demander plus d'informations et une consultation gratuite en visitant le site https://www.citronhygiene.com/fr/.

À propos de Citron Hygiène LP

Citron Hygiène LP est une entreprise mondiale de premier plan qui fournit des produits et des services d'hygiène pour les salles de bain d'entreprises et d'institutions qui cherchent à améliorer leur marque en offrant à leurs clients et à leurs employés une expérience de qualité supérieure dans les salles de bain. Forte d'une expérience de 45 ans dans le secteur, Citron Hygiène dont le siège social se trouve à Toronto, au Canada, dispose de points de service dans tout le Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Citron Hygiène est une société de portefeuille privée de Birch Hill Equity Partners, une société canadienne de financement par capitaux propres de taille moyenne. Pour en savoir plus, consultez le site www.citronhygiene.com/fr/.

Velair Group

Créée en 2012, Velair Group a fourni à plus de 300 entreprises des produits et des ensembles de sèche-mains, en travaillant via des partenaires et des distributeurs qui vendent leur gamme de produits.

Velair Group est connu dans l'industrie pour fournir des produits et des solutions innovants dans dans le domaine des salles de bain et de l'électricité. Pour en savoir plus, consultez le site https://velair.co.uk/.

SOURCE Citron Hygiene LP

Renseignements: Personne-ressource : Joyce Telmo-Kanti, [email protected]