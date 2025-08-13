BEIJING, 13 août 2025 /CNW/ -- Un reportage de chinadaily.com.cn

Dunhuang, un joyau intemporel de la province du Gansu, en Chine, fait écho à l'esprit de la route de la soie. Découvrez des paysages à couper le souffle au Yardang National Geopark, savourez les délices culinaires locaux au marché nocturne animé de Dunhuang et découvrez les éléments artistiques des grottes de Mogao, célèbres pour leurs murales de danse volante enchanteresses. Joignez-vous à la danseuse de ballet Sabrina pour un voyage culturel fascinant dans cette ville ancienne, au carrefour de l'histoire et de l'accueil.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2749515/0813.mp4

SOURCE chinadaily.com.cn

PERSONNE-RESSOURCE : Xiaoliang Li, [email protected]