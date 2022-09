Présentation de la série 2022 de minitéléviseurs à DEL et de téléviseurs QLED à grand écran

BERLIN, 2 septembre 2022 /CNW/ - À la conférence IFA 2022, TCL Electronics (1070.HK), l'un des principaux acteurs de l'industrie télévisuelle mondiale et de l'électronique grand public, a présenté le premier téléviseur QLED TCL de 98 pouces disponible sur le marché européen. Le TCL 98C735 est le dernier ajout à la collection XL qui a été lancée sur le marché nord-américain l'an dernier. Conformément à la signature de la marque TCL « Inspirer la grandeur », les téléviseurs grand écran primés offrent une immersion totale grâce à une technologie TV avancée associée à Google TV - afin que les téléspectateurs puissent profiter de la meilleure qualité d'image possible et de contenus de premier ordre. TCL continuera d'étendre sa collection XL à d'autres marchés dans le monde tout au long de 2022. Pour plus de détails, veuillez cliquer ici .

1 2

La nouvelle collection XL en Europe comprend des téléviseurs TCL de plus de 75 pouces. Avec différents choix de formats d'écran et de technologies, les téléviseurs de la collection XL conviendront à de nombreux budgets et dépasseront les attentes en matière de divertissement à domicile en offrant des expériences de visionnement à domicile plus grandes que nature aux utilisateurs du monde entier. Grâce à la puissance de la technologie, un très grand écran offre des expériences visuelles plus percutantes, plus immersives et plus attrayantes qui peuvent vraiment transporter les téléspectateurs de divertissement, les fans de cinéma, les amateurs de sports et les joueurs au-delà de l'affichage dans leur monde préféré.

TCL apporte le cinéma à la maison

La collection TCL XL peut offrir aux cinéphiles l'expérience d'immersion profonde qu'offrent les plus grands cinémas du monde.

Le modèle C735 de 98 pouces avec Google TV est la plus grande de la série, avec une résolution 4K de la technologie QLED qui offre un visionnement immersif avec une superbe performance en couleur Hollywood standard. TCL a conçu le C735 de 98 pouces pour qu'il ressemble au meilleur siège du cinéma : lorsqu'ils sont assis à environ trois mètres de l'écran du 98C735 chez eux, les utilisateurs bénéficient du même champ de vision de 60 degrés que s'ils regardaient un gigantesque écran de 30 mètres depuis les sièges centraux de la rangée du milieu dans un cinéma. Les téléviseurs 98C735 et 75C735 sont tous deux des téléviseurs QLED et peuvent reproduire 100 % des couleurs hollywoodiennes, exactement comme le réalisateur et le directeur de la photographie l'avaient prévu.

Les téléviseurs 75C935 et 75C835 de la collection XL sont alimentés par un minirétroéclairage à DEL que TCL a mis au point pour assurer un visionnement de premier ordre, même dans une pièce brillante. Grâce à des milliers de minilumières LED, les écrans de la collection XL affichent le contenu à grande gamme dynamique à son meilleur en offrant une luminosité incroyable avec des lumières et des ombres plus riches. Les 1 920 zones d'atténuation locales de C935 assurent également des couleurs vives, des blancs brillants et une définition encore plus fine dans les images.

Pendant ce temps, le X925 PRO de 85 pouces est le lauréat du prix Best of Innovation de CES et comprend la technologie TCL OD Zero Mini LED et la résolution 8K pour des détails et une clarté époustouflants.

Tous les téléviseurs de la collection XL 2022 prennent en charge la plupart des technologies et formats à grande gamme dynamique disponibles sur le marché, tels que DolbyVision IQ, Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+.

Jeux et sports… maintenant encore plus grands

Pour les joueurs à la recherche d'une expérience de jeu fluide, les minitéléviseurs DEL 75C935 et 75C835 de la collection XL offrent un faible décalage d'entrée et une fréquence de rafraîchissement variable allant jusqu'à 144 Hz. Les deux téléviseurs prennent en charge l'entrée HDMI 2.1.

Ces écrans XL permettent également aux amateurs de sports de vivre une expérience immersive comme s'ils étaient au stade, juste à temps pour les grands événements sportifs de cette année. L'équipe 2022 de TCL apportera l'enthousiasme et le bonheur partout dans le monde, surtout grâce aux expériences sportives et de divertissement les plus populaires au monde. Non seulement les téléviseurs de la collection XL 2022 feront vibrer les amateurs de sport, mais aussi les partenariats de TCL avec la FIBA et le tournoi EuroBasket, ainsi que les ambassadeurs du football 2022 avec le Brésilien Rodrygo, le joueur anglais Phil Foden, Raphael Varane pour la France et l'étoile montante espagnole Pedri.

Une expérience immersive XL complète grâce au son et à la conception

Avec la collection XL offrant une qualité d'image exceptionnelle, TCL a travaillé dur pour développer une série de produits offrant le son immersif nécessaire à l'excellente performance des écrans. La dernière mise à niveau des barres de son RAY-DANZ X937U et C935U de TCL, qui ont été primées en exclusivité, comprend respectivement 7.1.4 et 5.1.2 canaux avec une conception de scène sonore plus large et plus spectaculaire et un décodage audio alimenté par Dolby Atmos et DTS:X.

Les téléviseurs de la collection XL de TCL présentent un élégant design sans cadre qui s'adapte facilement à tout intérieur et offre une vue optimale pour offrir une expérience de visionnement immersif sans distraction.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public tels que les téléviseurs, les appareils audio et les appareils ménagers intelligents. Visitez la page d'accueil de TCL à https://www.tcl.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1888783/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1888784/2.jpg

SOURCE TCL Electronics

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : TCL Global, [email protected]; BlueCurrent Group, Angel Ou, [email protected]