VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Wondershare, le chef de file de l'industrie en matière de solutions de créativité et de productivité, est heureux d'annoncer la dernière version de son produit phare, Filmora 13. L'éditeur de vidéos primé a élargi sa boîte à outils en ajoutant davantage de fonctionnalités axées sur l'IA, d'effets dynamiques et de ressources créatives, offrant un ensemble robuste d'outils aux utilisateurs qui veulent ajouter de la valeur à leur contenu.

« Wondershare Filmora s'est imposé comme un éditeur de vidéos de premier plan qui répond aux besoins des utilisateurs de tous les niveaux de compétence », remarque Shearer Wang, directeur du marketing des produits. « Avec Filmora 13, nous nous alignons sur les dernières tendances vidéo axées sur l'IA, ce qui permet à un plus large éventail d'utilisateurs, y compris des créateurs de médias sociaux, des influenceurs, des propriétaires d'entreprise, des spécialistes du marketing et des créateurs traditionnels qui partagent la même mission d'améliorer leur contenu de marque et de simplifier le processus d'édition. »

Bien que les utilisateurs de Wondershare Filmora connaissent déjà les outils d'IA du logiciel, Filmora 13 met la barre plus haut avec de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles pour améliorer la productivité et la créativité. Parmi les caractéristiques qui permettent de gagner du temps, mentionnons :

Productivité :

Édition avec Copilote IA : Offre des suggestions d'édition intelligentes basées sur le contenu vidéo.

Édition par texte IA : Transforme les vidéos en texte, ce qui permet aux utilisateurs de les modifier comme un document.

Suppression de la voix IA : Contrôle total permettant d'isoler les voix ou de retirer les éléments indésirables des pistes audio.

Créativité :

Générateur de musique IA : Crée instantanément de la musique sans redevances qui complète les vidéos des utilisateurs.

Créateur de miniatures IA : Capte l'attention du public avec des miniatures optimisées et dignes d'un clic.

Texte-en-vidéo IA : Écrivez une invite, et Filmora donnera vie à l'idée.

Au sein de l'interface conviviale de Filmora, Filmora 13 introduit des systèmes de gestion optimisés pour les bibliothèques d'effets et d'actifs, notamment :

Un système de ressources créatives pour un accès facile aux ressources créatives intégrées.

Un système de crédits IA pour s'assurer que tous les utilisateurs peuvent tirer le meilleur parti du contenu avancé généré par IA de Filmora 13.

En plus de ses ressources et de ses effets intégrés, Filmora permet de devenir facilement un rédacteur expert grâce au programme Master Class. Les utilisateurs peuvent apprendre gratuitement des techniques d'édition avancées directement auprès des meilleurs créateurs.

Wade Liu, vice-président de Wondershare, commente : « Nous sommes fiers de présenter une suite qui allie imagination et efficacité pour nos utilisateurs. Grâce à l'intégration des capacités d'IA, nous sommes convaincus que Filmora 13 se démarquera en tant qu'outil polyvalent et agréable, ce qui renforcera la confiance des créateurs de contenu de tous les horizons et de tous les niveaux de compétence. »

Compatibilité et tarification

Wondershare Filmora 13 est disponible pour Windows PC, macOS, Android, iPhone, iPad et sur tablettes. Le prix commence à 44,99€. Pour essayer gratuitement,

visitez filmora.wondershare.com. Suivez Wondershare Filmora sur YouTube, TikTok, Instagram , Twitte r et Facebook pour en savoir plus.

À propos de Filmora

Conçu pour ses utilisateurs, Filmora offre une performance fluide et une conception d'expérience utilisateur/interface utilisateur intuitive. Avec ses fonctionnalités avancées d'IA, sa bibliothèque de ressources créatives, ses ressources médiatiques, sa nouvelle musique libre de redevances, ses LUT 3D, ses effets et ses modèles préétablis, Filmora vous offre tout ce dont vous avez besoin pour perfectionner vos vidéos et votre vision créative.

À propos de Wondershare

Chef de file mondial des solutions de créativité et de productivité, Wondershare s'emploie à rendre les technologies de pointe accessibles à tous, favorisant ainsi une efficacité et une créativité accrues. Notre engagement à l'égard de l'excellence est reconnu par des organismes prestigieux comme The Shorty Awards, G2 et GetApp. Avec une base d'utilisateurs de plus de 100 millions de personnes réparties dans 150 pays, nous offrons divers logiciels comprenant l'édition vidéo, la manipulation de PDF, la récupération de données, la création de diagrammes, la conception graphique et plus encore.

