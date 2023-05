CHICAGO, 20 mai 2023 /CNW/ -- SUNMI a effectué le pré-lancement de son terminal de point de vente de troisième génération au salon National Restaurant Association Show 2023, à Chicago (kiosque 5561). Trois produits phares ont été annoncés lors du prélancement : le V3 MIX, le T3 PRO et le T3 PRO MAX de SUNMI.

Les nouveaux produits de troisième génération de la série T3 PRO et le V3 MIX de SUNMI

Le V3 MIX de SUNMI est un terminal de point de vente innovant doté d'un écran haute résolution de 10 po et d'une imprimante intégrée qui facilitent son adaptation aux appareils mobiles et ordinateurs de bureau. Léger, compact et facile à utiliser, le V3 MIX permet de réduire le temps nécessaire aux opérations de caisse et améliore considérablement l'efficacité des paiements.

Au moment où les caisses enregistreuses commerciales légères deviennent une tendance, la série de terminaux SUNMI MIX prend en charge la réception des commandes, le balayage des produits, les technologies de CCP et les logiciels de point de vente, ainsi que l'impression des factures, offrant une solution à guichet unique aux clients du marché des PME. De plus, différents accessoires peuvent aider les clients dans leurs activités quotidiennes, notamment l'affichage client USB, une sangle, une bandoulière, un support mural, etc.

Si l'on pense aux laveries, par exemple, le système V3 MIX répond aux exigences du commerce en matière de collecte de données dans un seul appareil, ce qui permet aux entreprises de renoncer à utiliser deux appareils distincts, soit des tablettes et des imprimantes pour les paiements en magasin et des appareils portatifs pour les livraisons à domicile.

Les performance exceptionnelles de la série T3 PRO de SUNMI définissent la norme phare d'Android en matière d'ordinateur de bureau. Le terminal T3 PRO est le premier appareil commercial équipé de la puce à 8 cœurs 5G Snapdragon de Qualcomm, d'une puissance allant jusqu'à 2,7 GHz, et prend également en charge le Wi-Fi 6E. De plus, son écran principal pliable et son affichage client facilement amovible permettent aux utilisateurs de choisir librement différentes combinaisons d'écran en fonction de divers scénarios. Le terminal T3 PRO MAX, qui comprend une imprimante haute vitesse de 80 mm, offre aux utilisateurs une expérience d'impression rapide et très efficace, ce qui facilite la gestion d'opérations commerciales lors de périodes achalandées.

Le terminal T3 PRO de SUNMI est la meilleure option pour les grandes chaînes de magasins qui exigent une solution à rendement élevé, de grande qualité et au design exceptionnel. Le T3 PRO de SUNMI est aussi un bon choix pour certains restaurants haut de gamme qui ont besoin d'une plateforme de paiement selon le modèle SaaS.

De plus, SUNMI a mis à niveau son système d'exploitation SUNMI OS pour créer une nouvelle version basée sur Android 13. Cette nouvelle version optimise les performances globales, ce qui améliore la compatibilité, la sécurité, l'uniformité et la présentation. La plateforme SUNMI DMP assure la gestion de tout ce qui touche les appareils de paiement.

Ces produits vedettes seront lancés officiellement au troisième trimestre de 2023. Si vous voulez en savoir plus sur ces produits, consultez le site Web officiel de SUNMI ou rendez-vous au kiosque de SUNMI lors du salon National Restaurant Association Show 2023.

