Une équipe de scientifiques dirigée par le Dr Su-Jun Deng du centre de recherche et de développement de Biologics of Jemincare, et une autre équipe de scientifiques du SIMM de la CAS, dirigée par le professeur H. Eric Xu et le Dr Wanchao Yin, ont non seulement confirmé l'activité de liaison et de neutralisation de JMB2002 à l'égard de pseudovirus du variant Omicron, mais ont également élucidé la structure de la protéine de spicule du variant Omicron formant un complexe avec l'ACE2 et celle de JMB2002, respectivement (figure 1 et figure 2). Des travaux de recherches conjointes ont révélé les mécanismes de l'infectivité accrue et de l'échappement immunitaire du variant Omicron au niveau moléculaire, et ont démontré le mécanisme de liaison unique de JMB2002 qui diffère de tous les AcN signalés. Les résultats détaillés des nouvelles caractéristiques du variant Omicron et de JMB2002 ont été publiés sur le site Web de la prépublication de bioRxiv (référence 1).

Les derniers résultats de recherche indiquent que JMB2002 avait une forte activité de liaison avec le variant Omicron et montrait une puissante fonction de neutralisation du pseudovirus Omicron (figure 2A, 2B). Il est encourageant de constater que la plupart des anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2 approuvés et au stade clinique ont perdu leur activité de neutralisation ou ont montré une puissance neutralisante considérablement réduite en raison de multiples mutations de la protéine de spicule du variant Omicron.

L'une des raisons de l'infectivité accrue du variant Omicron est que son domaine de liaison au récepteur (ou RBD, de l'anglais « Receptor Binding Domain ») de la protéine de spicule a une capacité de liaison plus élevée au récepteur ACE2 que celui du type sauvage du SRAS-CoV-2. Les besoins de développement d'anticorps thérapeutiques spécifiques ciblant le variant Omicron sont immédiats. Des scientifiques de Jemincare ont constaté que l'affinité de liaison de JMB2002 Fab à la protéine de spicule du variant Omicron est quatre fois plus élevée que celle du type sauvage (figure 2A). Plus important encore, le groupe du professeur H. Eric Xu a élucidé la structure du complexe trimère de la protéine de spicule du variant Omicron lié à JMB2002 (figure 2C), laquelle montre JMB2002 se liant à l'arrière du domaine de liaison au récepteur, un épitope de liaison unique présentant une nouvelle conformation (figure 2D). Cela suggère que JMB2002 est une nouvelle classe d'anticorps neutralisant contre le SRAS-CoV-2 avec un mécanisme de liaison différent de tous les AcN signalés, AcN de classe V. Les résultats du test de neutralisation du pseudovirus indiquent que JMB2002 est un anticorps de neutralisation à large spectre ciblant tous les variants préoccupants de l'OMS, à l'exception du variant Delta (référence 1).

JMB2002 a terminé l'essai clinique de la phase 1 en Chine

En juin 2021, JMB2002 a terminé l'essai clinique de phase 1 chez les donneurs en bonne santé en Chine avec une excellente sécurité et des propriétés pharmacocinétiques souhaitables. En mars 2021, l'essai clinique JMB2002 a été approuvé aux États-Unis (IND 154745). À l'heure actuelle, Jemincare a produit suffisamment de substance médicamenteuse JMB2002 pour mener des études cliniques plus poussées à l'échelle du bioréacteur de 2000 litres.

