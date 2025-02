DÉCOUVERTE AU QUÉBEC D'UNE ŒUVRE MAJEURE DU PEINTRE ÉDOUARD MANET (1832-1883) RÉALISÉE EN 1863, ILLUSTRANT LA DAME AUX CAMÉLIAS ET PROVENANT DE LA COLLECTION D'ALEXANDRE DUMAS FILS

LÉVIS, QC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - On a retrouvé au Québec un diptyque représentant les deux époques du roman La dame aux camélias, peint par Édouard Manet en 1863 durant sa période dite hispanisante. L'artiste prend pour modèles non seulement son sujet préféré, Victorine Meurent, mais aussi son frère Gustave, sa femme Suzanne Leenhoff et Alexandre Dumas fils en personne. Le roman historique documentaire de Daniel Payette, LA TRAVIATA DE L'EMPEREUR, que vient de publier ABDUCO, brosse le récit de cette découverte majeure et de l'enquête menée pour authentifier l'œuvre.

Du 12 au 23 février 2025, se tiendra à la Galerie Espace-temps de Lévis une exposition fort originale. On présentera au public ces tableaux de Manet et les 17 autres tableaux de grands maîtres, réalisés entre 1560 et 1944, dont plusieurs n'ont jamais été montrés jusqu'à aujourd'hui, sujets des récits des deux ouvrages.

La presse est conviée à visiter en primeur cette exposition et à voir ces œuvres de Manet à l'occasion d'une conférence de presse VENDREDI 7 FÉVRIER 2025 À 11H à la Galerie Espace-temps de Lévis, 284 St-Joseph, Lévis (QC) G6V 3X6.

SOURCE Éditions ABDUCO

Pour information : ÉDITIONS ABDUCO - [email protected], [email protected]; 284 rue Saint-Joseph, Lévis, Québec, G6V 3X6