Décontamination des sols et des eaux souterraines : quatre projets bénéficieront d'un soutien financier grâce au programme InnovEnSol

QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Après s'être engagé à encourager l'innovation technologique et à soutenir les solutions vertes permettant de réduire les impacts environnementaux liés aux terrains contaminés, Québec dévoile aujourd'hui les projets qui seront financés dans le cadre du programme InnovEnSol. Lancé à l'hiver 2018, le programme permettra la réalisation de quatre projets destinés à démontrer l'efficacité de différentes technologies vertes de décontamination des sols et des eaux souterraines. Ces projets se dérouleront dans les régions de l'Estrie, de Montréal et de la Chaudière-Appalaches.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charrette, est fier d'annoncer que les entreprises Englobe, Savaria Experts-Conseils et TechnoRem, qui réalisera deux projets, seront appuyées financièrement par le programme InnovEnSol. Si les résultats de leurs projets s'avèrent concluants, ceux-ci viendront s'ajouter à l'offre reconnue de technologies de décontamination applicables directement sur les terrains contaminés et bonifier les options de réutilisation de certains terrains affectés par des problématiques de contamination particulières. Le fait d'encourager le développement de technologies permettant le traitement des sols et des eaux souterraines sur leur terrain d'origine contribuera également à réduire la quantité de gaz à effet de serre qui seraient autrement émis lors de leur transport par camions, parfois sur de longues distances, vers des lieux de traitement ou d'élimination autorisés.

Concrètement, le programme InnovEnSol a été créé afin de :

Soutenir la réalisation d'essais de démonstration en utilisant des technologies vertes innovantes pour la décontamination des sols et des eaux souterraines;

Faciliter et généraliser l'implantation et l'utilisation de technologies vertes innovantes à grande échelle.

« J'ai le plaisir de dévoiler les projets qui verront le jour grâce à InnovEnSol. Soutenant le développement de nouvelles options de décontamination des sols et des eaux souterraines, qui permettent la réutilisation de terrains tout en limitant le transport de sols contaminés et la quantité de sols enfouis, ces initiatives innovantes contribueront à améliorer de manière durable la qualité de notre environnement et à réduire la quantité de gaz à effet de serre produits. Elles s'inscrivent ainsi directement dans notre volonté de lutter contre les changements climatiques et de promouvoir une économie plus verte et plus responsable. Merci et félicitations pour la réalisation de ces projets inspirants! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval

InnovEnSol est un programme d'aide financière visant le développement et l'implantation de technologies vertes innovantes pour décontaminer les sols et les eaux souterraines.

Doté d'une enveloppe de 2,1 M$, il s'inscrit dans le plan d'action 2017-2021 de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

Quatre projets ont été retenus et chacun bénéficiera d'une aide financière maximale de 250 000 $.

Ce programme se veut complémentaire aux programmes Revi-Sols (1998-2005), ClimatSol ( 2007-2015) et ClimatSol-Plus (2017-2022) destinés à la revitalisation et à la décontamination des terrains.

