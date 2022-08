Déclenchement des élections provinciales : l'habitation comme enjeu central de la campagne électorale

MONTRÉAL, le 29 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) réagit à l'annonce du déclenchement des élections provinciales. Dans le contexte actuel, l'Association souhaite que les différentes formations politiques fassent de l'habitation une priorité et proposent des moyens concrets pour rattraper le retard du Québec en matière de logements.

« L'APCHQ a récemment estimé que le Québec serait en déficit d'environ 100 000 logements sur l'ensemble du territoire. Dans un tel contexte, ce que nous voulons, c'est que l'habitation soit non seulement retenue dans les programmes électoraux des partis, mais qu'elle soit au cœur de la campagne électorale et des débats qui s'ensuivront », annonce le président-directeur général de l'APCHQ, Maxime Rodrigue.

Des solutions à notre portée

Alors que les besoins en habitation sont criants et que l'accès à la propriété n'a jamais été aussi difficile, l'APCHQ considère que les formations politiques doivent se donner les moyens de créer les conditions de succès qui permettront d'augmenter la cadence des mises en chantier et d'offrir rapidement aux ménages québécois des unités d'habitation abordables et durables. L'APCHQ conseille donc aux partis d'inclure aux différentes plateformes électorales les solutions suivantes afin de s'attaquer à ces trois enjeux :

1. Abordabilité et offre en habitation

Soutenir activement l'accession à la propriété par l'élimination des droits de mutation pour les premiers acheteurs

Rembourser entièrement la TVQ pour les logements locatifs neufs abordables

Harmoniser le remboursement de la TVQ pour les habitations neuves avec celui de la TPS

Assurer un plein financement de la construction en logements sociaux et abordables

Instaurer un RAP ou un CELIAPP intergénérationnel

Mettre en place un incitatif fiscal pour les ménages choisissant un habitat densifié

Privilégier l'octroi d'aide financière aux villes qui simplifient et accélèrent concrètement leur processus d'approbation des projets de logements abordables

Faciliter l'intégration des unités d'habitation accessoires et de logements intergénérationnels

2. Main-d'œuvre et productivité

L'APCHQ considère également que si des solutions financières existent, il faut aussi s'attaquer aux longs processus d'approbation de projet et revoir les façons de faire afin de livrer les logements beaucoup plus rapidement. De plus, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, il faudra attirer beaucoup plus de travailleuses et travailleurs. Afin de relever ces défis, l'Association conseille aux partis politiques de :

Faciliter le recrutement de travailleuses et travailleurs étrangers

Soutenir les efforts pour attirer la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction et en encourager la polyvalence

Favoriser le virage numérique des petites entreprises en construction

Développer une filière québécoise sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la construction

Poursuivre le processus d'allègement réglementaire dans le secteur de la construction résidentielle

3. Environnement et développement durable

Finalement, l'APCHQ souligne l'importance que des engagements soient pris en matière de changements climatiques et d'efficacité énergétique alors que nos besoins en électricité ne cesseront d'augmenter. Elle considère que les partis politiques pourraient prendre plusieurs mesures qui encourageraient l'économie d'énergie et auraient des effets positifs sur la réduction des gaz à effet de serre. :

Mettre en place une politique d'emprunt à 0 % pour la rénovation en efficacité énergétique

Doubler l'enveloppe budgétaire de Rénoclimat afin d'encourager l'efficacité énergétique

Instaurer une aide financière équivalente à 30 % du coût des travaux pour stimuler les travaux de rénovation en efficacité énergétique des immeubles locatifs

Mettre en place un programme pour encourager le tri des débris de construction en chantier

Viser l'implantation de Novoclimat comme standard dans la construction de maisons unifamiliales et faciliter son intégration dans les multilogements

C'est le 11 août dernier que l'APCHQ dévoilait sa plateforme électorale. Cette dernière présentait les priorités de l'Association en matière d'habitation, notamment en ce qui concerne l'offre en habitation, l'abordabilité, la main-d'œuvre et l'environnement. Depuis ce dévoilement, l'Association a amorcé une série de rencontres avec les différentes formations politiques et tiendra, le 13 septembre prochain, conjointement avec les principaux groupes d'intérêts en matière d'habitation et de construction au Québec, un débat électoral sur le thème de l'habitation.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, en santé et sécurité du travail, de relations du travail et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 500 employeurs du secteur résidentiel. Depuis 2018, l'APCHQ aide des milliers de consommateurs à trouver un entrepreneur qui convient à leurs besoins avec trouverunentrepreneur.com, le plus grand répertoire d'entrepreneurs en construction et en rénovation au Québec.

SOURCE Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ)

Renseignements: Émilie Hermitte, Conseillère en communications et en relations publiques, Cell. : 514 237-7096, [email protected]