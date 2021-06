Déclenchement de la grève des ingénieurs de la Ville de Montréal : Le rapport de la Commission Charbonneau sera déchiqueté devant l'Hôtel de Ville

MONTRÉAL, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui marque le premier jour de la grève générale illimitée des ingénieurs de la Ville de Montréal. Ceux-ci sont sans convention collective depuis plus de trois ans et se heurtent à une fermeture complète de la Ville à la table de négociation et en médiation.

« Si nous sommes en grève aujourd'hui, c'est pour réclamer le renforcement de l'expertise interne en ingénierie. Depuis trop longtemps la Ville est vulnérable. Dix ans après la Commission Charbonneau, il est plus que temps que les élus prennent la décision de reconstruire notre savoir-faire et de rompre avec notre entière dépendance face aux firmes de génie-conseil privées. » a déclaré Marie-Eve Dufour, présidente du SPSPEM.

À l'occasion d'un rassemblement de ses membres devant l'Hôtel de Ville de Montréal, la présidente du SPSPEM va procéder à la destruction symbolique du Rapport de la Commission Charbonneau. Ce dernier recommandait formellement de renforcer l'expertise interne en ingénierie afin de se prémunir contre la collusion et la corruption. Manifestement, l'enseignement de la Commission Charbonneau est encore ignoré aujourd'hui puisque l'attraction de l'expertise est encore impossible et les contrats octroyés aux firmes externes ont explosé de 674% entre 2012 et 2020, passant de 23 M$ à 178 M$. La dépendance de la Ville de Montréal n'a jamais été aussi criante.

« En matière de renforcement de l'expertise interne en ingénierie, Valérie Plante ne fait pas mieux que Gérald Tremblay ou Denis Coderre. Pour le moment, il n'y a aucune volonté d'augmenter l'attraction et la rétention d'ingénieurs expérimentés. Nous espérons vivement que cette administration pourra faire différemment de ceux qui ont creusé notre déficit d'expertise » a soutenu la présidente du SPSPEM, Marie-Eve Dufour.

Avis de convocation destiné aux médias

Les représentants de la presse sont conviés devant l'Édifice Lucien-Saulnier, lieu temporaire des séances du Conseil municipal, à 10h30, pour assister à une allocution de madame Marie-Eve Dufour, présidente du SPSPEM. Celle-ci procédera ensuite à une destruction symbolique du rapport de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (CEIC).

Agenda de la journée du mercredi 2 juin 2021

9h00 Point de rencontre des membres au 625, rue Sainte-Catherine Ouest (Promenade de la Cathédrale)



9h30 Départ de la marche vers l'Est sur la rue Sainte-Catherine Ouest, puis vers le Sud sur la rue Saint-Sulpice et finalement vers l'Est sur la rue Notre-Dame Ouest



10h30 Rassemblement devant l'Hôtel de Ville (Édifice Lucien-Saulnier) situé au 155, rue Notre-Dame Est





À cette occasion, la présidente du SPSPEM, Marie-Eve Dufour, procédera au déchiquetage du Rapport de la Commission Charbonneau afin de symboliser l'inaction de l'administration Plante quant à la mise en œuvre des recommandations du rapport exigeant le renforcement de l'expertise interne en ingénierie.



11h30 Fin du rassemblement

À propos du Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM)

Le SPSPEM regroupe près de 550 professionnels à pratique exclusive à l'emploi de la Ville de Montréal, il représente les arpenteur(e)s-géomètres, les chimistes, les ingénieur(e)s et les médecins-vétérinaires.

Le Syndicat a pour objet l'établissement de relations ordonnées entre employeur et salariés, et entre les membres eux-mêmes, ainsi que l'étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels de ses membres. L'organisation dénonce depuis de nombreuses années la faiblesse de l'expertise interne de la Ville en matière d'ingénierie.

SOURCE Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM)

Renseignements: Personne-ressource : Anna Fernandes, 514-973-6016, [email protected]