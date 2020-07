Déclaration - WE Charity

TORONTO, le 3 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les cofondateurs de l'Organisme UNIS Craig Kielburger et Marc Kielburger ont fait la déclaration suivante :

Au cours des derniers jours, la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE) a suscité beaucoup d'intérêt. Le programme a été créé par le gouvernement fédéral pour que les étudiants de niveau postsecondaire participent à des activités de service pour soutenir les collectivités à l'ère de la COVID-19. Il a été pensé pour répondre à des besoins criants en permettant aux étudiants de niveau postsecondaire de gagner les fonds suffisants pour payer leurs frais de scolarité et leurs autres dépenses pendant une période où les options d'emploi sont limitées. Le but était de mobiliser la contribution de dizaines de milliers d'étudiants pour les collectivités à travers le pays pendant les mois d'été en échange d'un paiement unique entre 1 000 $ et 5 000 $ en fonction de la durée de leur service.

Pour faciliter et concrétiser une initiative de cette envergure à l'intérieur d'un échéancier aussi court, le gouvernement fédéral a sollicité l'aide d'un partenaire externe et les représentants du gouvernement à Emploi et Développement social Canada (EDSC) ont communiqué avec l'Organisme UNIS à la fin du mois d'avril pour que l'organisation apporte possiblement son appui et son expertise. Notre expérience de travail avec plus de 130 commissions et agences scolaires à travers le Canada à fournir des programmes d'apprentissage par le service volontaire faisait de l'Organisme UNIS un candidat logique pour aider à appuyer les ambitions du gouvernement et nous avons rapidement accepté d'y participer.

Il convient de s'arrêter un instant pour examiner l'ampleur du travail que représente un tel programme, conçu à partir de zéro en quelques semaines seulement. Recruter et embaucher les populations prioritaires étaient une exigence du programme, ce qui faisait en sorte que le programme devait fournir un programme de soutien solide pour l'accessibilité et le succès des participants. L'infrastructure devait être construite pour faciliter le traitement de dizaines de milliers de candidatures. Une coalition de collectivités et d'organisations à but non lucratif partenaires a été créée pour offrir des dizaines de milliers d'opportunités de bénévolat qui respectaient les critères de distanciation physique. Des centaines d'employés ont été recrutés pour offrir du mentorat aux jeunes et les aider à comprendre le programme, répondre aux critères de diversité et assurer que les populations prioritaires ont accès au programme. Des programmes de formation, d'accompagnement et d'orientation, à la fois pour les étudiants et les organisations à but non lucratif, ont dû être mis en place, puis exécutés. Les conditions et les infrastructures de paiement, les systèmes d'assurance et de renonciation, les critères des politiques, les contrats et d'innombrables fonctions administratives ont dû être créés ou adaptés à partir de structures existantes. Toutes ces tâches ont dû être effectuées en un temps record et de façon à assurer le respect de l'intérêt public et l'efficacité administrative et à offrir un excellent rapport qualité-prix au gouvernement. Il s'agissait, et il s'agit encore, d'un projet opérationnel colossal.

Dans les semaines suivant le lancement du programme, les marqueurs de succès suivants ont pu être observés :

Plus de 35 000 étudiants ont posé leur candidature, y compris des étudiants provenant de toutes les provinces et des trois territoires;

Une grande diversité des candidats, dont 64 % se décrivant comme une minorité visible et 10 % comme faisant partie de la communauté LGBTQ2+;

Une moyenne de 3 000 nouvelles candidatures par jour

Une coalition de 83 organisations à but non lucratif partenaires offrant plus de 24 000 opportunités de bénévolat à ce jour, nombre qui continue de croître.

L'efficacité dans la conception du programme et la réussite de son lancement nous offrent l'occasion de faire une pause pour réfléchir aux prochaines étapes.

Même si la réponse à la BCBE a été très forte, le programme a aussi été mêlé à de la controverse dès le moment de son annonce. Des questions ont été soulevées à propos de l'origine du programme, à propos de la décision de sous-traiter l'exploitation du programme, à propos du choix de l'Organisme UNIS à titre de partenaire du gouvernement et à propos du bien-fondé de payer les bénévoles. Ce sont toutes des questions valides et le gouvernement a fourni des réponses à chacune. Cependant, la controverse n'a pas été apaisée.

Au cœur de cette controverse qui se poursuit, notre plus grande préoccupation est l'atteinte éventuelle au programme lui-même, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur les possibilités de placement des élèves. Cette conséquence serait aussi importune qu'inutile. Le programme maintenant lancé, sa capacité opérationnelle et son taux de participation amplement élevé lui permettent d'être dirigé autrement.

Après avoir mis sur pied avec succès le programme et les systèmes nécessaires pour son fonctionnement, l'Organisme UNIS et Emploi et développement social Canada ont mutuellement convenu de transmettre la responsabilité administrative du programme au Gouvernement du Canada. L'Organisme UNIS a offert d'apporter tout son soutien pour faciliter la transition. Puisque les systèmes et les structures sont largement instaurés, nous sommes convaincus que le programme pourra continuer de mener à bien sa mission essentielle auprès des étudiants et des organisations à but non lucratif. Les étudiants qui ont soumis leur candidature et les organisations à but non lucratif partenaires maintiendront assurément leur position actuelle.

De plus, afin d'éliminer tout doute concernant les motifs de l'implication de l'Organisme UNIS dans le programme, l'organisme renonce à tous les coûts liés à la création et à l'administration du programme. En clair, tous les fonds réservés au personnel ou à l'administration de l'Organisme UNIS seront entièrement reversés au gouvernement.

Dans le cadre de la création du programme, on a demandé à l'Organisme UNIS de fournir un certain nombre d'opportunités de bénévolat au sein de l'Organisme UNIS afin d'aider à ancrer le programme dès son lancement. Cependant, la réponse au programme aux cours des premiers jours a été si forte que nous pouvons maintenant dire avec confiance qu'une telle garantie n'est plus nécessaire. Comme aucune des opportunités de bénévolat offertes par l'Organisme UNIS n'est actuellement comblée et que plus de 24 000 opportunités de bénévolat sont offertes par les organisations à but non lucratif partenaires, les opportunités de bénévolat au sein de l'Organisme UNIS ne seront plus offertes dans le but d'éviter toute perception d'avantage injustifié.

Nous prenons cette décision à contrecœur. L'Organisme UNIS est fier de la BCBE et croit que l'engouement qu'elle a suscité dès ses débuts montre le bien-fondé du concept et l'énergie, la générosité et la bienveillance incroyables des étudiants canadiens. De plus, nous sommes fiers du travail accompli par nos équipes et ce qu'ils ont bâti en travaillant de longues heures, souvent à la maison, pendant une période posant son lot de défis et d'incertitudes. Nous voulons remercier EDSC de nous avoir offert l'occasion de participer à la création du programme de la BCBE et nous espérons que le programme remportera un immense succès.

