OTTAWA, ON, le 4 avril 2023 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments et l'Agence de la santé publique du Canada ont publié aujourd'hui la déclaration commune suivante :

Le Centre national des maladies animales exotiques de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), a confirmé le 1er avril 2023, qu'un chien domestique d'Oshawa, en Ontario, a obtenu un résultat positif au test de dépistage de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

Le chien domestique a été infecté par l'influenza aviaire après avoir mâché une oie sauvage et est mort après avoir développé des signes cliniques. La nécropsie a été réalisée le 3 avril 2023 et a montré une affection du système respiratoire. Des analyses supplémentaire sont en cours. C'est le seul cas du genre au Canada.

Le nombre de cas documentés d'influenza aviaire H5N1 chez des espèces non aviaires, comme les chats et les chiens, est faible, malgré le fait que ce virus ait causé d'importantes éclosions aviaires à l'échelle mondiale au cours des dernières années.

Selon les données actuelles au Canada, le risque pour le grand public demeure faible et les données scientifiques actuelles indiquent que le risque qu'un être humain contracte l'influenza aviaire à partir d'un animal domestique est minime.

De plus, aucun cas humain d'origine domestique d'influenza aviaire n'a été signalé au Canada. Les cas d'influenza aviaire chez les humains sont rares et presque toujours obtenus par contact direct avec des oiseaux infectés ou par exposition à des environnements fortement contaminés. À ce jour, il n'y a eu aucune preuve de transmission soutenue entre individus.

Néanmoins, les propriétaires sont encouragés à prendre les précautions appropriées pour protéger leurs animaux de compagnie et se protéger eux-mêmes.

Les propriétaires d'animaux de compagnie sont priés de :

ne pas nourrir les animaux de compagnie (p. ex., chiens ou chats) avec de la viande crue de gibier à plumes ou de volaille,

ne pas laisser les animaux de compagnie consommer ou jouer avec des oiseaux sauvages morts trouvés à l'extérieur,

communiquer avec leur vétérinaire s'ils ont des questions au sujet de la santé de leur animal.

La santé et la sécurité des Canadiens demeurent notre priorité absolue, et le gouvernement du Canada surveille la situation de près. Nous analysons l'activité de l'influenza aviaire (IA) au Canada et dans le monde, avec des partenaires nationaux et internationaux, dont l'Organisation mondiale de la santé. De plus, l'ACIA dispose d'une équipe d'experts qui a été activée pour répondre aux éclosions d'IA et qui coordonnera les actions avec les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi qu'avec l'industrie.

Pour plus d'informations sur les précautions que peuvent prendre les propriétaires d'animaux de compagnie, veuillez consulter le site Web de l'ACIA.

Faits en bref

Le 7 juillet 2022, l'ACIA a signalé des détections d'IAHP chez des mammifères à l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA); les détections chez plusieurs espèces de mammifères sauvages se sont poursuivies de façon intermittente tout au long de l'éclosion.

Les détections initiales ont été découvertes chez les renards en Ontario , au Québec et en Colombie-Britannique, et chez les phoques, les dauphins et les ours noirs au Québec. Des détections ont également été découvertes chez des visons sauvages, des ratons laveurs, des marsouins et des mouffettes de plusieurs régions du Canada .

Produits ou liens connexes

Restez branchés

Twitter : @InspectionCan

Facebook : CFIACanada

LinkedIn : agence-canadienne-dinspection-des-aliments

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a une incidence positive sur la vie de tous les Canadiens, et ce, de bien des façons. Tous les jours, les employés de l'ACIA - inspecteurs, vétérinaires et scientifiques et d'autres encore - travaillent assidûment à inspecter les aliments, à la recherche d'indices de risques à la salubrité, à protéger les plantes des ravageurs et des espèces envahissantes et à intervenir lors de zoonoses qui pourraient menacer la santé des élevages canadiens et celle des humains. S'appuyant sur une prise de décisions axée sur la science et sur une réglementation moderne, l'Agence travaille sans répit afin de garantir la disponibilité d'aliments salubres et sains au Canada et de soutenir l'accès de nos produits agricoles de haute qualité aux marchés internationaux. Pour en savoir davantage, consultez le site Web inspection.canada.ca

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communication et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]