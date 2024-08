OTTAWA, ON, le 7 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a diffusé la déclaration suivante à propos de l'enquête sur la salubrité des aliments en cours concernant le rappel de diverses boissons à base de plantes réfrigérées des marques Silk et Great Value, en raison d'une contamination par la bactérie Listeria monocytogenes.

« Notre priorité absolue est toujours la salubrité des aliments et la santé de la population canadienne. Nous prenons les enquêtes sur la salubrité des aliments au sérieux et nous appliquons toutes les mesures afin d'écarter les risques pour les consommatrices et les consommateurs le plus rapidement possible. Il est essentiel que la population canadienne ait l'information dont elle a besoin pour avoir confiance dans le système canadien de salubrité des aliments.

C'est pourquoi, avec l'entière coopération de Danone Canada et de son fabricant tiers, Joriki Inc. (à Pickering, en Ontario), et de Santé publique Ontario, l'ACIA a agi rapidement pour procéder au rappel des produits concernés des marques Silk et Great Value le 8 juillet 2024. Danone Canada et Joriki Inc. (Pickering) ont arrêté la production et la distribution de tous les produits concernés. Depuis lors, l'ACIA a vérifié que tous les produits concernés ont été retirés du marché et continue de conseiller la population canadienne de retourner ou de jeter les produits visés par un rappel et d'apprendre à reconnaître les symptômes de la listériose.

Tous les produits concernés ont été fabriqués dans une chaîne de production spécialisée, qui a été complètement démontée pendant l'inspection de l'installation. Aucune production provenant de cette chaîne de production spécialisée ne reprendra tant que les mesures correctives nécessaires n'auront pas été mises en œuvre et que l'ACIA n'aura pas été convaincue que toute contamination a été identifiée et éliminée. Danone Canada et Joriki Inc. (Pickering) participent activement à l'enquête sur la salubrité des aliments afin d'identifier la source de la contamination et mettent en œuvre des mesures correctives, y compris des protocoles améliorés de salubrité et de production.

L'ACIA continuera de surveiller et d'évaluer ce travail afin d'assurer la sécurité de la population canadienne.

Pour obtenir des renseignements sur le rappel d'aliment, nous encourageons les Canadiennes et Canadiens à consulter le site Web Rappel et avis de sécurité du gouvernement du Canada et l'avis de santé publique de l'Agence de la santé publique du Canada. »

L'ACIA touche la vie de la population canadienne de nombreuses façons positives. Chaque jour, les employés de l'ACIA, qui travaillent assidûment, notamment les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes, et interviennent en cas de maladies animales susceptibles de menacer la santé des élevages canadiens et celle des humains. En s'appuyant sur des décisions fondées sur la science et des réglementations modernes, l'Agence travaille sans relâche pour garantir l'accès à des aliments sûrs et sains au Canada et soutenir l'accès aux marchés internationaux pour nos produits agricoles de haute qualité. Pour en savoir plus, consultez le site inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]