Déclaration officielle de Soluroc suite au décès d'un membre de l'équipe

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ -

C'est avec une profonde tristesse que Soluroc confirme le décès d'un membre de son équipe survenu le 1erjuin après-midi à son établissement de Waterloo.

« Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et ses collègues en ce moment difficile. » a déclaré le président, M. Christian Gagnon.

Soluroc collabore pleinement avec les autorités compétentes et une enquête est en cours. L'entreprise ne peut fournir de plus amples détails pour le moment, afin de respecter l'intégrité de l'enquête et la dignité de la famille et de ses collègues.

De nouvelles informations seront communiquées dès que cela sera possible.

CONTACT: Cell.: 514 235-3766, [email protected]

SOURCE Soluroc