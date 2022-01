« Notre père était un homme généreux, profondément humain et qui profitait pleinement de la vie, rappellent ses deux fils, Alex et Émile. D'ailleurs, il disait vouloir vivre longtemps et il préparait de grands projets! Il était une source d'inspiration pour plusieurs et laisse de merveilleux souvenirs dans la mémoire des gens qui ont eu le privilège de le côtoyer, de l'aimer et d'apprécier son œuvre.»

Maintenant, la famille doit prendre le temps nécessaire pour conjuguer avec cette lourde et saisissante perte. « Nous désirons remercier chaque personne ayant pris le temps de nous exprimer sa tristesse et sa compassion. Nous sommes très touchés par les nombreux témoignages reçus de partout dans le monde.»

Alex, Émile, leur mère et la famille Vallée s'en tiendront à cette déclaration officielle et demandent à toutes et à tous de respecter leur besoin de vivre ce deuil dans l'intimité.

Soyez assurés que toute information supplémentaire et que les détails d'une cérémonie visant à célébrer la vie du cinéaste vous seront communiqués.

Et comme le disait Jean-Marc : « Cut, print, thank you, bye!»

#cutprintthankyoubye

Pour toutes autres demandes d'information: [email protected]

