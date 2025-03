Déclaration : Le Grand Chef Pierre Picard dénonce l'attitude des ministres Charette et Guilbeault dans le dossier du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent

NIONWENTSÏO, QC, le 7 mars 2025 /CNW/ - « Aujourd'hui, je dénonce l'attitude irrespectueuse des ministres Benoit Charette et Steven Guilbeault dans la foulée de l'annonce faite à Québec concernant l'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Leur refus de respecter le protocole d'accueil wendat est inacceptable. Il est de coutume, lors d'annonces ou de la tenue d'événements concernant les Premières Nations, d'inviter le Grand Chef de la Nation à prononcer une allocution d'accueil.

Il est déplorable, dans un contexte de réconciliation, qu'une mesure protocolaire aussi significative de la présence historique et contemporaine permanente des Wendat à Québec ne soit pas respectée.

Depuis 2023, la Nation Wendat, en adéquation avec ses valeurs de protection des espèces marines, insiste pour collaborer au comité de coordination et pour participer au développement du parc marin. Ces offres de collaboration sont restées sans réponse.

La Nation Wendat possède des connaissances approfondies en matière de conservation, de protection de l'environnement et de gestion des ressources. Qui plus est, nous sommes l'une des seules communautés à avoir développé une expertise aussi avancée et à placer le savoir autochtone au cœur de nos pratiques.

Le refus systématique et répété des gouvernements du Canada et du Québec constitue un affront aux us et coutumes de la Nation Wendat ainsi qu'à sa diplomatie dans le cadre de ce dossier. »

- Grand Chef Pierre Picard

