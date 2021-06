OTTAWA, ON, le 2 juin 2021 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour remercier Dwight Duncan de ses services en tant que président du conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Detroit :

« Je tiens à remercier sincèrement Dwight Duncan, qui achèvera plus tard cette année près de 6 ans de service en tant que président du conseil d'administration de l'Autorité du pont Windsor-Detroit (APWD), chargée de superviser le projet du pont international Gordie-Howe.

« Fonctionnaire distingué et ancien ministre des Finances ayant été député provincial à l'Assemblée législative de l'Ontario pendant près de 25 ans, Dwight s'est joint à l'APWD en 2016 et a eu un impact énorme sur le succès de ce projet jusqu'à maintenant. Dwight a aidé l'APWD à réaliser d'importants progrès : il a orienté le projet, assuré l'approvisionnement de manière à garantir la mise en chantier, veillé à l'inclusion d'ententes sur les avantages pour la communauté et, plus récemment, il a assuré la supervision des travaux de construction majeurs, ainsi que la préparation de l'ouverture et de l'exploitation du nouveau passage frontalier.

« Le pont international Gordie-Howe, l'un des projets d'infrastructure les plus importants au Canada, crée dès maintenant des milliers d'emplois et stimule l'activité économique. Une fois terminé, il sera un important corridor commercial pour le Canada et les États-Unis, et ce, pour des générations à venir.

« Je remercie Dwight pour son travail et lui souhaite la meilleure des chances. Nous chercherons bientôt des candidats pour les postes de président et d'administrateurs. Restez à l'affût pour obtenir de plus amples renseignements. »

